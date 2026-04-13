Protestas en Haití por el aumento del precio de carburantes

Más de 1,000 trabajadores organizaron una protesta el lunes en la capital de Haití para exigir un aumento del salario mínimo, al tiempo que el conflicto en Irán se profundiza y eleva los precios del petróleo.

Los trabajadores del Parque Industrial Metropolitano, de propiedad estatal y conocido informalmente como Sonapi, se reunieron fuera de sus puertas en Puerto Príncipe y gritaron: “¡Cuando tenemos hambre, no jugamos!”.

Los empleados señalaron que no han recibido un aumento salarial desde 2023 y que ya les resulta imposible costear bienes básicos, dado que el gobierno de Haití incrementó los precios del diésel un 37% y los de la gasolina un 29% a principios de este mes.

“Un galón de gasolina cuesta más que nuestro salario mínimo”, afirmó Marc Jean Jean-Pierre, un padre de dos hijos de 47 años.

Jean-Pierre trabaja en una fábrica que confecciona jeans y gana 685 gourdes haitianos (5.23 dólares) al día, cuando un galón de gasolina cuesta 850 gourdes (6.49 dólares).

“Se puede ver lo que estamos pasando”, expresó.

Jean-Pierre solía tomar transporte público para ir al trabajo, pero ahora camina durante una hora para ahorrar dinero, ya que el pasaje de ida y vuelta aumentó 100 gourdes (76 centavos).

“Estaremos en la calle hasta que el gobierno escuche nuestra voz”, advirtió.

A la protesta del lunes se sumó Maxime Excellence, un conserje de fábrica de 49 años, quien se mostró preocupado, entre otras cosas, por el aumento de los precios del transporte.

“Además de eso, tengo que comer. No puedo pasarme todo el día sin comer”, comentó. “Dios sabe qué voy a tener que comer cuando llegue a casa”.

Excellence sostuvo que las exigencias de los trabajadores son justas.

“Apenas logramos llegar a fin de mes con lo que tenemos para vivir”, manifestó.

Indicó que seguirá protestando hasta que se cumplan sus demandas y que recurrirá a la violencia de ser necesario.

James Cardichon, un trabajador de fábrica de 37 años que confecciona camisetas, compartió esa postura.

“Necesitamos una revolución para que entiendan”, sostuvo, y añadió que también deben mejorar las condiciones en la fábrica. “Estamos dejando nuestro sudor”.

Señaló que los trabajadores buscan un mejor salario para que sus hijos no tengan que vivir los mismos problemas.

cansados de las pandillas

“Estamos cansados”, dijo. “Nuestro país está infestado de pandillas. El autobús cobra más porque tienen que pagarles a las pandillas para poder pasar, y al final nosotros pagamos por todo”.

Cardichon también expresó su molestia por las promesas constantes de funcionarios del gobierno de mejorar la situación del país.

“Estamos cansados de promesas”, declaró. “Queremos que actúen, y rápido”.

Algunos haitianos que se unieron a la protesta no trabajan en el parque industrial, pero querían expresar su frustración por las crisis en espiral de Haití, con el aumento de la violencia de las pandillas y el agravamiento de la pobreza.

Garry Jean Paul, de 35 años, quien vende teléfonos celulares en la calle, dijo que el alza de los precios del petróleo está empeorando la situación del país.

“Algunos días gano un par de cientos de gourdes; otros días tengo que volver a casa sin nada”, relató. “Las familias están haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Están mendigando”.