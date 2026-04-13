Dictan prisión a padre que mantuvo secuestrado a su hijo en furgoneta; el niño no puede caminar

La justicia francesa decretó prisión preventiva para el padre que mantuvo secuestrado durante más de un año a su hijo de 9 años en una furgoneta en el noreste de Francia, anunció este lunes la fiscalía.

Los gendarmes descubrieron la semana pasada al menor de edad en Hagenbach, una pequeña localidad de 800 habitantes, tras la alerta de una vecina que había oído "ruidos de niño" en una furgoneta aparcada en un patio privado.

El padre fue detenido y acusado de secuestro agravado y privación de cuidados y, tras comparecer ante un juez este lunes, se decretó prisión preventiva durante un año, indicó el fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz.

El niño, a quien su padre encerró en la furgoneta a finales de 2024 cuando tenía 7 años, continúa ingresado en el hospital de Mulhouse y "en seguridad", agregó el representante del ministerio público.

Los agentes encontraron al pequeño, "pálido y manifiestamente desnutrido", "tumbado en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos".

"Debido a la posición sentada de forma prolongada", el niño ya no seguía caminando, indicó el fiscal el pasado viernes, al informar sobre el caso.

El pequeño contó a los investigadores que la pareja de su padre "no lo quería en el apartamento y deseaba que lo internaran en un hospital psiquiátrico" y que su padre lo había encerrado en la furgoneta "para no internarlo".

El hombre, de 43 años, vivía junto a su pareja de 37 años y dos niñas de 10 y 12 años --una hija de él y la otra de ella-- y reconoció que lo mantuvo secuestrado y privado de cuidados.

Las investigaciones deberán determinar ahora el nivel de responsabilidad de cada uno en este drama y si hubo otras personas al corriente.

La pareja del padre, que no es la madre del niño, está imputada por no asistir a un menor ni denunciar malos tratos. Ella niega las acusaciones.