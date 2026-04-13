El papa León dice que no teme a Trump y cita el evangelio: “Bienaventurados los pacificadores”

El papa León XIV rechazó el lunes las duras críticas del presidente Donald Trump en su contra por la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, y declaró a los periodistas que los llamamientos del Vaticano a la paz y la reconciliación tienen sus raíces en el Evangelio y que no teme a la administración Trump.

«Creo que equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio», declaró Leo a la agencia Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. «Lamento oír eso, pero continuaré con lo que considero la misión de la Iglesia en el mundo actual».

El primer papa nacido en Estados Unidos de la historia recalcó que no estaba atacando directamente a Trump ni a nadie más con su llamamiento general a la paz y sus críticas a la "ilusión de omnipotencia" que está alimentando las guerras de Irán y otros conflictos en todo el mundo.

“No voy a entrar en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘Bienaventurados los pacificadores’”, dijo Leo.

“No dudaré en anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todas las personas a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y a buscar maneras de evitar la guerra siempre que sea posible”.

En declaraciones a otros periodistas, añadió: «No le tengo miedo a la administración Trump ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio, que es para lo que trabaja la Iglesia».

«No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él», dijo el Papa, y añadió: «Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo entre los Estados para encontrar soluciones a los problemas».

“Demasiadas personas están sufriendo hoy, demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, afirmó.

Trump dice que Leo no está haciendo un buen trabajo.

El domingo por la noche, Trump lanzó un ataque extraordinario contra Leo, diciendo que no creía que el líder mundial de la Iglesia Católica, nacido en Estados Unidos, estuviera "haciendo un muy buen trabajo" y que "es una persona muy liberal", al tiempo que sugería que el pontífice debería "dejar de complacer a la izquierda radical".

En su vuelo de regreso a Washington desde Florida, Trump utilizó una larga publicación en las redes sociales para criticar duramente a Leo, y continuó con sus críticas tras desembarcar, en declaraciones a los periodistas en la pista de aterrizaje.

“No soy fan del Papa León”, dijo.

Las declaraciones de Trump surgieron después de que Leo sugiriera durante el fin de semana que una "ilusión de omnipotencia" está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. Si bien no es inusual que papas y presidentes tengan posturas opuestas, es sumamente raro que el papa critique directamente a un líder estadounidense, y la mordaz respuesta de Trump es igualmente inusual, si no más.

“El Papa León es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, escribió el presidente en su publicación, y añadió: “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Políticos italianos de todo el espectro político mostraron su solidaridad con Leo. La primera ministra Giorgia Meloni envió un mensaje de apoyo a su misión de paz, mientras que la líder del principal partido de la oposición, Elly Schlein, fue más directa y calificó los ataques de Trump de "sumamente graves".

Trump reiteró ese sentimiento en declaraciones a los periodistas, diciendo: "No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear".

Más tarde, Trump publicó una fotografía sugiriendo que poseía poderes sobrenaturales, similares a los de Jesucristo. En la imagen, vestido con una túnica de estilo bíblico, Trump impone las manos sobre un hombre postrado en cama, mientras una luz emana de sus dedos. Un soldado, una enfermera, una mujer rezando y un hombre barbudo con gorra de béisbol observan la escena con admiración. El cielo se llena de águilas, una bandera estadounidense e imágenes etéreas.

La oposición de Leo a la guerra irritó a Trump.

Todo esto ocurrió después de que León XIII presidiera una misa vespertina en la Basílica de San Pedro el sábado, el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego. El papa no mencionó a Estados Unidos ni a Trump por su nombre, pero su tono y mensaje parecían dirigidos a Trump y a los funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

Leo, que inicia su viaje a África el lunes, ha declarado anteriormente que Dios «no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza». También ha citado un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, diciendo: «Aunque muchas oraciones eleves, no te escucharé; tus manos están llenas de sangre».

Antes del alto el fuego, cuando Trump advirtió de ataques masivos contra centrales eléctricas iraníes y otras infraestructuras , y afirmó que "toda una civilización morirá esta noche", Leo calificó tales declaraciones de "verdaderamente inaceptables".

Sin embargo, en su publicación en redes sociales el domingo por la noche, Trump fue mucho más allá de la guerra en Irán al criticar a Leo.

El presidente escribió: «No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos». Esto hacía referencia a que la administración Trump había derrocado al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

“No quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, por una aplastante victoria”, añadió Trump, haciendo referencia a su victoria electoral de 2024.

En la publicación, también sugirió que Leo solo obtuvo su puesto "porque era estadounidense y pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump".

«Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano», escribió Trump, y añadió: «Leo debería enderezar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Esto le está perjudicando mucho y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica!».

En sus declaraciones posteriores a los periodistas, Trump se mantuvo muy crítico, diciendo de Leo: "No creo que esté haciendo un buen trabajo. Supongo que le gusta el crimen" y añadiendo: "Es una persona muy liberal".