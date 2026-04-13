La Embajada de España en Irán retoma su actividad, tras su cierre a principios de la guerra

La Embajada española en Irán ha retomado este lunes su actividad en medio del alto el fuego y las negociaciones entre Estados Unidos y el país asiático que han paralizado las acciones bélicas tras más de un mes de guerra.

"Volvemos a Teherán. La Embajada de España en Irán reabre tras el alto el fuego. El embajador Antonio Sánchez-Benedito Gaspar, junto al equipo diplomático y personal local, retoma su labor con el compromiso de apoyar la paz", ha publicado la Embajada en redes sociales.

El propio Sánchez-Benedito ha informado también de la reapertura de la Embajada y ha destacado que lo ha hecho "junto con mi equipo comprometido" para "unir esfuerzos por la paz desde todos los puntos posibles". El diplomático ha resaltado que la medida se toma siguiendo las "instrucciones" del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares".

El propio Albares anunció el pasado 9 de abril la apertura de la sede diplomática, cerrada y evacuada a principios de marzo en el marco de la escalada bélica desencadenada tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciado el 28 de febrero. Washington y Teherán han acordado un alto el fuego de dos semanas, pero los ataques de Israel contra Líbano continúan.