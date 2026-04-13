Condenan a profesora en Francia por acosar a una alumna que se suicidó

La justicia francesa condenó este lunes en apelación a un año de prisión con suspensión de pena a una profesora de francés por acosar a una alumna de 11 años, que acabó suicidándose en 2019.

El caso de Evaëlle, que se ahorcó en su habitación, conmocionó a Francia e impulsó un cambio de legislación en 2022 para que el acoso escolar se considere un delito.

Desde el inicio de su primer año de secundaria, los problemas se habían multiplicado para Evaëlle, víctima de violencia e insultos de sus compañeros y de humillaciones de su profesora de francés.

Durante la investigación, varios alumnos de la clase contaron que su compañera era el blanco recurrente de esta docente, que le hacía "muchos comentarios" y "le gritaba a menudo".

Aunque un primer juicio la absolvió en 2025, el tribunal de apelación de Versalles la condenó ahora a un año de prisión con suspensión de pena por acoso escolar ya varias multas.

Los magistrados también le prohibieron volver a enseñar y la declararon culpable de acusar a otro alumno. La acusada no estaba presente en la lectura del veredicto.

Los padres de Evaëlle acogieron con lágrimas la sentencia que reconoce la existencia de acoso a su hija por su docente del centro de secundaria Isabelle Autissier, de Herblay, al noroeste de París.

Su madre, Marie Dupuis, dio las gracias a la Justicia por levantar "el velo sobre el maltrato infantil por parte de profesores". "Hay adultos que nos han dicho que todavía tienen pesadillas con 40 años", agregó.

Uno de los episodios relatados durante el juicio es cuando su profesora pidió a todos sus compañeros que respondieran a la pregunta: "¿Por qué Evaëlle se siente acosada y excluida?".

Ante los lloros de la alumna, la docente se enfadó y le ordenó que contestara a las preguntas. A sus padres les dijo que fue "el peor día de [su] vida".

Ante el tribunal, la condenada, de 63 años, negó haber tenido un comportamiento hostil hacia su alumna: "Mi intención no era ponerla en apuros, sino ayudarla".