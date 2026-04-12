Putin dispuesto a participar en mediación en Oriente Medio durante llamada con presidente de Irán

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el domingo a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio, informó el Kremlin.

"Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio", señaló el Kremlin en su comunicado sobre la conversación telefónica.