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Putin dispuesto a participar en mediación en Oriente Medio durante llamada con presidente de Irán

"Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio", señaló el Kremlin en su comunicado sobre la conversación telefónica.

Vladímir Putin sentado en una reunión con el jefe de Crimea en el Kremlin en Moscú

Vladímir Putin sentado en una reunión con el jefe de Crimea en el Kremlin en MoscúFuente externa

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Agencia AFPMoscú, Rusia. 

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el domingo a su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, que está dispuesto a ayudar a mediar en los esfuerzos por alcanzar la paz en Oriente Medio, informó el Kremlin.

"Vladimir Putin destacó su disposición a seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto, así como a mediar en los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio", señaló el Kremlin en su comunicado sobre la conversación telefónica.

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