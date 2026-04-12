Guerra en Oriente Medio: Comenzaron en Pakistán las negociaciones entre Irán y EEUU para poner fin a la guerra

Los medios de comunicación iraníes fueron los primeros en anunciar que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos habían comenzado en Pakistán, país que actúa como mediador en los esfuerzos de paz. Aludiendo en particular a los "avances logrados en las conversaciones y a la limitación de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en el Líbano", las agencias iraníes Fars y Tasnim indicaron que se había "decidido iniciar negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad", sin precisar ni la agenda ni el formato. Otras agencias iraníes, Mehr e Isna, publicaron la misma información, tras el anuncio del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, quien recibió a ambas delegaciones por separado, sobre el inicio de las conversaciones.

La Casa Blanca confirmó luego que se están celebrando en Islamabad conversaciones de paz a tres bandas, entre Estados Unidos, Irán y Pakistán. Un alto resopnsable de la Casa Blanca precisó que las tres partes estaban dialogando directamente, lo que supone una ruptura con la práctica reciente en la que Washington y Teherán solo negociaban a través de un mediador, en salas separadas. La delegación estadounidense estaba integrada por el vicepresidente J.D. Vance y los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó la Casa Blanca. No se especificó qué representantes iraníes y pakistaníes participaban en las conversaciones.

Según la agencia de noticias Reuters, las conversaciones iniciales habrían durado dos horas antes de que se produjera una primera pausa entre la delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff, y la delegación iraní, representada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, según se supo de una fuente pakistaní. El jefe del ejército pakistaní también habría participado en la reunión.

El espinoso tema del estrecho de Ormuz

Un responsable estadounidense, citado por el medio Axios en X, declaró que buques de la Armada estadounidense habían atravesado el sábado el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Teherán desde el inicio de los ataques israelo-estadounidenses contra Irán el pasado 28 de febrero. La televisión estatal iraní y una fuente pakistaní desmintieron rápidamente estas informaciones.

Una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Estados Unidos había aceptado desbloquear los activos iraníes congelados en Catar y en bancos de otros países extranjeros. Tal gesto, calificado como una muestra de "seriedad" de cara a las conversaciones directas, estaría "directamente relacionado" con la reapertura del estrecho de Ormuz, afirmó dicha fuente. Sin embargo, un responsable estadounidense desmintió esta información, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Ahora iniciamos el proceso para desbloquear el estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", escribió por su parte Donald Trump en su plataforma Truth Social. "Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", añadió el presidente estadounidense.

Trump también criticó a los medios de comunicación que aseguran que Irán está ganando la guerra contra Estados Unidos, "cuando en realidad todo el mundo sabe que están PERDIENDO, y PERDIENDO A LO GRANDE". Aprovechó para decir que toda la flota de barcos minadores iraní, compuesta por 28 naves, "yace en el fondo del mar" por los ataques estadounidenses.

Trump había afirmado por la mañana en Truth Social que "un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen, en este mismo momento, a Estados Unidos para cargar con el mejor y más 'dulce' petróleo (¡y gas!) del mundo". "Tenemos más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes juntas, y de mayor calidad", continuó, añadiendo: "Os estamos esperando. ¡Que os deis prisa!".

Líbano es otro tema en la mesa. Irán exigía un alto el fuego en el Líbano antes de negociar con Estados Unidos, mientras que la campaña israelí contra Hezbolá ha causado cerca de 2.000 muertos en ese país desde principios de marzo. En un mensaje publicado en su red social, Trump consideró que "los iraníes no parecen darse cuenta de que no tienen ninguna baza en la mano, salvo la de una extorsión a corto plazo en aguas internacionales". "La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar", añadió.

Israel afirma haber atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en el Líbano en las últimas 24 horas. "En las últimas 24 horas, el ejército ha atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en el Líbano", indica un comunicado militar. "La Fuerza Aérea israelí continúa sus ataques contra infraestructuras de Hezbolá y presta apoyo a las fuerzas terrestres que operan en el sur del Líbano", añade el texto, a pocos días de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y Beirut.

Reacciones a nivel internacional

"Ahora que acaban de iniciarse las conversaciones en Islamabad, hemos acordado mantenernos en estrecho contacto para contribuir a la distensión, a la libertad de navegación y a la conclusión de un acuerdo que permita garantizar una paz y una seguridad duraderas en la región", escribió en X el mandatario francés Emmanuel Macron, tras un intercambio con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita.

"He reiterado mi apoyo al alto el fuego, que debe respetarse plenamente y extenderse sin demora al Líbano", añadió Macron, que también se reunió este sábado 11 de abril con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar "la situación en Oriente Próximo y Oriente Medio, para hacer un llamado al respeto del alto el fuego y a su aplicación en el Líbano, al respeto de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, y subrayar la necesidad de una solución diplomática sólida y duradera".

En un comunicado conjunto, los responsables de varias agencias de la ONU se muestran "alarmados por las continuas violaciones del derecho de la guerra y del derecho internacional humanitario" en la región y denuncian el creciente número de víctimas desde que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaron la guerra en la región el 28 de febrero. "Exigimos que todas las partes —ya sean países miembros de las Naciones Unidas o grupos armados— respeten sus obligaciones legales de proteger a la población civil, incluido el personal humanitario, y las infraestructuras civiles", añaden.