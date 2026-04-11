Oposición pide convocar elecciones en Venezuela

La oposición de Venezuela pidió el viernes convocar elecciones presidenciales ante la "ausencia absoluta" del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones.

Delcy Rodríguez, quien fuera la vice de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Nueva York por narcotráfico.

"Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República", indicó el partido Vente de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado.

"Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria", agregó el comunicado.

La Constitución de Venezuela establece que "las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más".

"Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerar que hay falta absoluta", indica.

"Transición a la democracia es urgente"

La convocatoria de elecciones presidenciales no ha estado hasta ahora entre los temas discutidos por el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos cuya administración dice controlar los negocios petroleros de Venezuela luego de capturar a Maduro, tampoco ha hablado públicamente de convocar nuevos comicios.

Sin embargo, organizaciones políticas reclaman la convocatoria de elecciones a la presidencia y el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente acusado de favorecer al gobierno.

Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo el 28 de julio de 2024 sin que el ente electoral publicara en su página oficial actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo de sus sistemas.

La oposición denunció fraude y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en septiembre de ese año luego de ser procesado por la justicia venezolana.

Al frente de la campaña, María Corina Machado organizó la compilación y digitalización de actas electorales recabadas por testigos en las mesas de votación para demostrar la victoria de González Urrutia. Autoridades venezolanas señalaron que se trataba de un material fraudulento.

"Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, IMPOSTERGABLE", escribió Machado el viernes en su cuenta en X, en alusión a una protesta que congregó a más de 2.000 manifestantes.

¿Elecciones a fin de año?

El politólogo Nicmer Evans, miembro de la ONG Centro de Estudios Estratégicos Democracia e Inclusión (CEEDI), estima que los venezolanos aspiran a un proceso electoral que "pudiese ser lo más posible inmediato".

Evans, un disidente del chavismo excarcelado, considera que "desde el punto de vista constitucional, a partir del mes de junio, debería empezar a contar 30 días para el desarrollo de la elección". Sin embargo, indica, debe darse cuenta antes de una "depuración" del sistema electoral.

"Esto quiere decir que a finales de este año oa principios más tardar del año 2027, podría desarrollarse un proceso electoral con confianza por parte de los sectores sociales y políticos y que además también sea vigilado y supervisado por entes internacionales", subraya.