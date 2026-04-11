Menor fue encontrado encerrado en una furgoneta desde 2024, desnutrido e incapaz de caminar

Un niño de 9 años fue rescatado esta semana tras haber permanecido encerrado en la furgoneta de su padre en el este de Francia desde 2024, según informó la fiscalía local. El niño fue hospitalizado y su padre detenido.

La policía fue alertada el lunes por un vecino sobre "sonidos de un niño" provenientes de una camioneta en el pueblo de Hagenbach, cerca de las fronteras entre Suiza y Alemania, según una declaración del fiscal Nicolas Heitz proporcionada el sábado.

Tras forzar la apertura de la furgoneta, encontraron a un niño «tendido en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos», según el comunicado. El niño presentaba claros signos de desnutrición y ya no podía caminar, pues había permanecido sentado durante mucho tiempo.

El padre del niño declaró a los investigadores que lo metió en la camioneta en noviembre de 2024 "para protegerlo", porque su pareja quería internarlo en un hospital psiquiátrico, según informó el fiscal. El niño tenía 7 años en ese momento.

El fiscal afirmó que no existía ningún registro médico que indicara que el niño tuviera problemas psiquiátricos antes de su desaparición, y que el niño había obtenido buenas calificaciones en la escuela.

El niño declaró a los investigadores que tenía “grandes dificultades” con la pareja de su padre y que creía que su padre “no tenía más remedio” que encerrarlo, según el fiscal. Añadió que no se había duchado desde 2024.

El padre fue acusado preliminarmente de secuestro y otros delitos, y permaneció bajo custodia. Su pareja negó tener conocimiento de que el niño estuviera en la camioneta, según el fiscal. Ella fue acusada preliminarmente, incluyendo cargos por no prestar auxilio a un menor en peligro, y puesta en libertad bajo supervisión judicial.

La hermana del niño, de 12 años, y la hija de 10 años de la pareja de su padre quedaron bajo la tutela de los servicios sociales.

La fiscalía investiga si otras personas estaban al tanto del encierro del menor. Amigos y familiares declararon a los investigadores que creían que el niño se encontraba en una institución psiquiátrica. Según la fiscalía, a sus profesores se les informó que había sido trasladado a otra escuela.

Las autoridades no revelaron los nombres de la víctima ni de sus familiares.

Los residentes del pueblo contactados por Associated Press expresaron su conmoción el sábado por lo sucedido y dijeron desconocer el paradero del niño, pero no quisieron entrar en detalles.

El fiscal declinó hacer más comentarios a la AP mientras continúa la investigación.