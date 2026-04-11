Fujimori anuncia expulsiones de migrantes y acercamiento con Trump si es presidenta de Perú

La candidata favorita a las presidenciales en Perú, Keiko Fujimori, propuso expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, durante una entrevista exclusiva con la AFP en vísperas de las elecciones del domingo.

La candidata se comprometió a "recuperar el orden" en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad. También cerró filas con el gobierno de Estados Unidos y los líderes conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.