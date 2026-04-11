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Fujimori anuncia expulsiones de migrantes y acercamiento con Trump si es presidenta de Perú

La candidata se comprometió a "recuperar el orden" en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad. También se unió estrechamente al gobierno de Estados Unidos y los líderes conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habla durante una entrevista con AFP en la sede del partido en Lima el 10 de abril de 2026.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habla durante una entrevista con AFP en la sede del partido en Lima el 10 de abril de 2026.Foto de Agencia AFP

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Agencia AFPLima, Perú. 

La candidata favorita a las presidenciales en Perú, Keiko Fujimori, propuso expulsar a los migrantes indocumentados, atraer inversiones estadounidenses y extender la marea de gobiernos de derecha en Latinoamérica, durante una entrevista exclusiva con la AFP en vísperas de las elecciones del domingo.

La candidata se comprometió a "recuperar el orden" en los primeros 100 días de un eventual gobierno, en un país sumido en la criminalidad. También cerró filas con el gobierno de Estados Unidos y los líderes conservadores de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia.

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