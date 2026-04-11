El FBI accede a los mensajes borrados de Signal de un iPhone desde el historial de notificaciones

El FBI ha conseguido acceder a los mensajes de la aplicación Signal borrados de un iPhone mediante el historial de notificaciones que se guarda de manera local en el propio dispositivo.

El caso, que recoge el medio especializado 404Media, explica una técnica de extracción forense en iPhone, uno de los dispositivos que más problemas plantean a las autoridades a la hora de recuperar información debido a soluciones como el bloqueo o la ocultación de aplicaciones, Secure Enclave, las contraseñas para aplicaciones o el reinicio por inactividad, entre otras.

En esta ocasión, se pretendía acceder a los mensajes con la configuración de autoeliminación de la aplicación Signal de uno de los acusados por lanzar fuegos artificiales y vandalizar propiedades en el centro de detención ICE y de disparar a un agente de policía.

Los mensajes pudieron recuperarse incluso después de que la aplicación de mensajería hubiera sido borrada del iPhone, como explican al medio citado varias personas presentes en el testimonio del FBI durante el juicio que ha tenido lugar recientemente.

Para conseguir las copias de los mensajes, el análisis forense se centró en el historial de notificaciones 'push' del iPhone, que guardó de manera local copias de los mensajes entrantes. Esto también fue posible; las notificaciones mostraban el mensaje al completo, ya que no se había limitado en la propia aplicación la información que podían mostrar.

Signal cuenta con una opción que permite configurar el contenido que se muestra en una notificación sobre los mensajes entrantes: el nombre del contacto y el texto del mensaje, solo el nombre, ni nombre ni mensaje.