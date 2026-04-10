Suman 1,900 los muertos por ataques de Israel en Líbano desde marzo, incluidos 357 este miércoles

Las autoridades libanesas han elevado a más de 1.900 los muertos y de 6,300 los heridos a causa de ataques de Israel desde el pasado 2 de marzo, incluyendo 357 fallecidos y 1,223 heridos en la jornada del miércoles cuando el Ejército israelí lanzó su mayor ataque contra Líbano en esta última ofensiva.

La Unidad de Riesgos y Desastres ha precisado en un comunicado que 1,953 personas han muerto y 6,303 han resultado heridas desde que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el partido-milicia chií Hezbolá retomaran sus ataques, días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra Irán, matando al entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Estas cifras de víctimas incluyen 357 muertos y 1,223 heridos como resultado de la oleada de ataques lanzada por Israel contra territorio libanés, coincidiendo con el alto el fuego alcanzado entre Washington y Teherán.

Este balance sigue siendo preliminar mientras los servicios de emergencias continúan evaluando los daños y debido a la "gran cantidad de restos humanos, lo que requiere tiempo para completar las pruebas de ADN y confirmar la identidad de las víctimas antes de poder determinar el número final" de las mismas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves haber ordenado mantener negociaciones directas con Beirut para establecer relaciones pacíficas, pero insistió en que la tregua alcanzada entre Estados Unidos e Irán esta semana no se extenderá a territorio libanés. Mientras, las autoridades iraníes ya han condicionado el inicio de conversaciones con Washington en Islamabad, Pakistán, al cese de ataques en Líbano asi como al levantamiento de sanciones por parte del país norteamericano.

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