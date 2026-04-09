Unión Europea rechaza idea de un "peaje" en Ormuz y pide libertad de navegación como "bien público"

La Unión Europea (UE) afirmó este jueves que debe garantizarse la libertad de navegación en el estratégico estrecho de Ormuz sin "pago ni peaje alguno", después de que Irán insinuara que podría cobrar por permitir el paso de los buques.

"El derecho internacional consagra la libertad de navegación, lo que significa (...) que no debe haber pago ni peaje alguno", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Anouar El Anouni, en rueda de prensa en Bruselas.

"La libertad de navegación es un bien público y debe garantizarse", añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, calificó este jueves de "inaceptable" la idea de establecer un mecanismo de peaje en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó el miércoles la creación de una empresa conjunta para gestionar la navegación en este estrecho a cambio de un pago.

El martes por la noche Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Este paso vital para el comercio mundial de hidrocarburos está casi bloqueado por las autoridades iraníes desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, lo que desató una guerra en Oriente Medio que disparó el precio del petróleo.