Rusia devuelve a Ucrania otros mil cadáveres de militares caídos en combate

Las autoridades rusas han informado este jueves de un nuevo intercambio de cadáveres de militares caídos en combate, habiendo recibido Ucrania en esta ocasión mil más por los 41 que ha entregado, mientras se espera que en los próximos días se lleve a cabo otro canje de prisioneros de guerra.

Según cifras del Ministerio de Exteriores de Rusia, Moscú ha entregado desde junio de 2025 alrededor de unos 12.000 cuerpos sin vida de militares ucranianos, por los más de 200 que ha recibido a cambio de las autoridades de Kiev.

Este nuevo intercambio ha tenido lugar el mismo día en el que la comisionada rusa de Derechos Humanos, Tatiana Moskalkova, ha confirmado que se llevará a cabo un nuevo canje de prisioneros de guerra, que espera se produzca antes de que concluya la Pascua Ortodoxa el 12 de abril, según recoge la agencia TASS.

Entre 2004 y 2005, Rusia y Ucrania han intercambiado más de 4.000 prisioneros de guerra con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, según datos de Moscú.