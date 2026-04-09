Putin anuncia cese al fuego con Ucrania para la Pascua ortodoxa durante el fin de semana

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un alto el fuego con Ucrania durante la Pascua ortodoxa este fin de semana, informó el Kremlin el jueves, después de que Kiev también propusiera una pausa en las hostilidades.

A comienzos de semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que había transmitido una propuesta de tregua para estas fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado las conversaciones para poner fin al conflicto que dura ya cuatro años.

El Kremlin dijo en un comunicado que, por decisión del presidente Putin, se declara un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa "desde las 16H00 (13H00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026".

Al Estado Mayor "se le ha dado la instrucción de cesar las operaciones de combate en todas las direcciones durante este período", añadió, aunque precisó que las tropas estaban preparadas para "contrarrestar cualquier posible provocación por parte del enemigo".

"Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia", señaló.

Varias rondas de conversaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado un acuerdo entre las partes enfrentadas, y el diálogo se ha estancado aún más con la atención de Washington centrada en la guerra en Irán.

Las negociaciones parecían en punto muerto dado que Moscú exige concesiones territoriales y políticas a Kiev que Zelenski ha descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, ha costado cientos de millas de vidas y ha desplazado a millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.