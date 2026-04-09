México busca explotar gas natural para reducir dependencia de EEUU, según plan de Sheinbaum

El gobierno mexicano buscará explotar el gas natural a través de la fractura hidráulica, un método que ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas, para reducir su dependencia de las importaciones de Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el miércoles un plan para explotar el llamado gas natural no convencional a través de la fractura hidráulica o "fracking", una técnica que consiste en inyectar agua, arena y químicos a alta presión para romper las formaciones rocosas donde se concentra el hidrocarburo.

La técnica ha sido criticada por ambientalistas por el riesgo en el uso y la contaminación del agua, aunque el gobierno mexicano ha dicho que ahora existen nuevas tecnologías menos contaminantes.

La administración de Sheinbaum explicó que el 75% del gas que consume México para la generación de energía eléctrica es de importación, principalmente de Estados Unidos, por lo que el país vive en la incertidumbre por el suministro ante condiciones climáticas cambiantes y conflictos armados como el de Irán.

"En este mundo en el que vivimos, México debe garantizar su soberanía y una parte fundamental es la soberanía energética", dijo Sheinbaum este jueves en su habitual rueda de prensa matutina.

La decisión de su gobierno rompe con la prohibición a esta práctica que había impulsado su predecesor y correligionario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

México tiene amplios yacimientos de gas no convencional, ubicados principalmente en el norte del país. La estatal Pemex dijo el miércoles que hay un potencial de 141 billones de pies cúbicos.

Sheinbaum señaló que su apoyo a esta práctica obedece a que hay "nuevas tecnologías" que no contaminan tanto como el "fracking" tradicional.

"Hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías, que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada que no se usen químicos potentes", dijo.

Según indicó, su gobierno convocó a un panel de expertos que para ayudar a tomar una decisión al respecto, al tiempo que buscará ampliar la generación de energía a través de fuentes renovables como la solar.