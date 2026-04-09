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American Airlines reanudará vuelos a Venezuela el próximo 30 de abril

La aerolínea comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue "la mayor aerolínea estadounidense" en el país hasta que suspendió sus servicios en 2019.

avión de American Airlines

avión de American AirlinesAFP

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Europa PressMadrid, España 

American Airlines tiene previsto recuperar los vuelos a Venezuela el próximo 30 de abril, con un servicio diario que saldrá desde Miami, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense retomar las operaciones en el país caribeño.

La aerolínea comenzó a operar en Venezuela en 1987 y fue "la mayor aerolínea estadounidense" en el país hasta que suspendió sus servicios en 2019.

El servicio anunciado este jueves, sujeto aún a la aprobación gubernamental, será operado por aviones Embraer 175 bajo Envoy, filial del grupo American Airlines.

"American fue la primera aerolínea en anunciar sus planes de reanudar el servicio en Venezuela y nos sentimos alentados por los avances que hemos logrado con ambos gobiernos", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Inmobiliario Corporativo y Asuntos de Gobierno, Nate Gatten.

Asimismo, Gatten ha agradecido los "esfuerzos" al secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para ayudar a las aerolínea a restablecer la conexión. "Nuestro regreso no sería posible sin esta sólida colaboración", ha indicado.

Por su parte, el director Comercial de American ha señalado que el servicio a Venezuela es una "parte fundamental" para el negocio de la compañía.

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