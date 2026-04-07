Reduce la circulación de vehículos en Argentina por aumento de combustible y subsidios impagos

Los autobuses de transporte público en la capital argentina y su populosa periferia redujeron sus frecuencias por el alza del precio del combustible a causa de la guerra en Medio Oriente y atrasos en el desembolso de subsidios, dijeron este martes fuentes del sector.

La merma de vehículos provocó largas filas de pasajeros en los principales nodos de enlace de transporte que vinculan la capital argentina con su periferia, donde se movilizan a diario unos dos millones de personas.

Algunas empresas redujeron este martes los coches en circulación entre el 20% y el 30%, pero en otras esta disminución llega al 40%, dijo Marcelo Pasciuto, director de la Cámara empresaria del Transporte urbano de Buenos Aires, a radio Futurock.

Los empresarios advirtieron que la reducción se agravará en los próximos días.

El aumento de precios de petróleo generado por la guerra en Medio Oriente ha repercutido en Argentina, donde en marzo el combustible aumentó en promedio casi un 21%, según el Instituto Argentina de Análisis Fiscal.

"Esto es la consecuencia de la guerra en Irán y la disparada de los precios del petróleo que afectó de manera sensible a las empresas de transporte, sobre todo a partir de la segunda quincena de marzo", dijo a Radio Con Vos Luciano Fusaro, presidente de la Asociación de empresarios del transporte automotor.

A ello se suma el atraso en el desembolso de subsidios desde el último cuatrimestre de 2025, dijeron las fuentes gremiales.

Según Fusaro, los costos a partir de los cuales se calculan los subsidios aumentaron. En enero el precio del gasoil era de 1.700 pesos por litro (1,20 dólares), "pero hoy está en 2.100 pesos", añadió.

Los sucesivos aumentos del precio del boleto de autobús -que sólo en marzo subió 16%- ha causado además que se reduzca la cantidad de pasajeros. Este mes "hubo un 12% menos" que el año pasado, detalló Fusaro.

Según datos estadísticos, el transporte es el principal gasto en la cuenta de servicios públicos de los hogares, que aumentó casi un 600% desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre de 2023 en el marco de la quita de subsidios por su política de austeridad.

La red de transporte de autobuses de la capital y su periferia opera 17.000 unidades.