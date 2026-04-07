Milei: "El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución de Trump por salvar Occidente"

El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que el mundo debería estar agradecido con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por sus "contribuciones" para salvar el Occidente.

Milei, en una entrevista con el diario "El Debate", aseguró que a Trump y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, le deben las gracias por sus aportes a esta misión.

"El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente", afirmó Milei.

Asimismo, aseguró que Trump es el "mejor presidente de la historia de los Estados Unidos".

Igualmente afirmó que debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por su accionar en el Medio Oriente o su intervención en Venezuela.

"Le voy a decir algo, Donald Trump es el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Tengo una admiración enorme por él, además de afecto personal. Usted tomó conciencia de que se encargó de cerrar ocho conflictos bélicos. Con todo lo que implica en términos de salvar vidas humanas y mejorar el bienestar del mundo. Debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz por muchas razones, pero especialmente por, entre otras cosas, la pelea, que está dando junto a Israel, contra el estado terrorista de Irán. O por lo que ha hecho en Venezuela", dijo.