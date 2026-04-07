Israel advierte de más ataques contra su territorio en las últimas horas del ahora abortado ultimátum a Irán

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han alertado este martes de un posible aumento de los ataques contra su territorio ante la finalización del ultimátum a las autoridades de Irán lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, poco después, el mandatario norteamericano ha terminado por suspender los ataques advertidos durante dos semanas.

"Tras llevar a cabo una evaluación de la situación y como parte de los preparativos ante la expiración del plazo del ultimátum, es posible que en las próximas horas se produzca un aumento de los disparos hacia el territorio del Estado de Israel", ha expresado el cuerpo de seguridad israelí en un mensaje de Telegram difundido antes del anuncio de Trump acerca de la prórroga de su ultimátum.

A renglón seguido, la portavocía de las FDI ha remarcado la necesidad de "mantener la vigilancia y el estado de alerta", así como de actuar "con responsabilidad" y seguir las instrucciones del Comando de Frente Interno.

El ultimátum de Trump finalizaba a las 20 horas de Washington (02.00 horas de la madrugada del miércoles en la Península y Baleares), un momento a partir del cual el inquilino de la Casa Blanca amenazaba con que "toda una civilización" moriría esta noche "para nunca volver".

Sin embargo, ha terminado por aceptar la propuesta comunicada este mismo martes por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, de extender durante dos semanas más el ultimátum otorgado a las autoridades de Irán. Según el mismo planteamiento, abrirían el estratégico estrecho de Ormuz durante ese mismo periodo "como gesto de buena voluntad".