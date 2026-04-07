Israel también acordó alto el fuego con Irán, según Casa Blanca

Israel aceptó el alto el fuego con Irán, indicó el martes a la AFP un responsable de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo, a través de Pakistán, para una tregua de dos semanas a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz. Esto ocurrió poco más de una hora antes de la expiración del ultimátum de Donald Trump, que amenazaba con destruir a la República Islámica.

El mediador pakistaní aseguró que este alto el fuego incluía también al Líbano, donde Israel lleva a cabo operaciones militares contra el movimiento armado proiraní Hezbolá.