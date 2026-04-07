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ISRAEL Y EEUU.

Israel también acordó alto el fuego con Irán, según Casa Blanca

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo, a través de Pakistán, para una tregua de dos semanas a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz, poco más de una hora antes de la expiración del ultimátum de Donald Trump, que amenazaba con destruir a la República Islámica.

Una columna de humo se eleva en Teherán, en Irán, tras ataques del ejército israelí el 29 de marzo de 2026.

Una columna de humo se eleva en Teherán, en Irán, tras ataques del ejército israelí el 29 de marzo de 2026.AFP

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Agencia AFPWashington, EE. UU. 

Israel aceptó el alto el fuego con Irán, indicó el martes a la AFP un responsable de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo, a través de Pakistán, para una tregua de dos semanas a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz. Esto ocurrió poco más de una hora antes de la expiración del ultimátum de Donald Trump, que amenazaba con destruir a la República Islámica.

El mediador pakistaní aseguró que este alto el fuego incluía también al Líbano, donde Israel lleva a cabo operaciones militares contra el movimiento armado proiraní Hezbolá.

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