FMI teme que aumenten los riesgos de la economía haitiana

Los riesgos para la economía haitiana aumentan con la inestabilidad internacional y la persistente inseguridad interna, advirtió este lunes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Haití requirió al Fondo una prolongación del programa de supervisión (SMP, por sus siglas en inglés) hasta junio de 2027. El programa vence oficialmente en septiembre de este año.

Los programas supervisados por el personal del FMI (SMP) son acuerdos informales por los cuales un país en dificultades acepta poner sus cuentas y desempeño bajo tutela del Fondo de forma temporal.

"Haití enfrenta un entorno macroeconómico cada vez más exigente, condicionado por una inseguridad persistente y por recurrentes shocks internos y externos", explicó el jefe de la misión que evaluó a Haití sin desplazarse al terreno, Camilo Tovar.

"Un mayor deterioro de las condiciones de seguridad, junto con precios del petróleo a nivel mundial persistentemente más altos, podría tensar aún más la actividad económica, agravar las condiciones humanitarias a través de un aumento de los precios de los alimentos e intensificar las presiones fiscales", añadieron los expertos.

"Posibles cambios en las políticas de inmigración en el exterior podrían ralentizar las entradas de remesas, con consecuencias adversas para la posición externa", añadieron.

el fin del tps

Estados Unidos anunció que pondrá fin al llamado Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350,000 haitianos, una decisión del presidente Donald Trump que será examinada por la Corte Suprema.

Del lado positivo, el FMI destaca que la comunidad internacional avanza en el despliegue de una Fuerza de represión de las pandillas (FRG), una misión supervisada por las Naciones Unidas.

Las reservas monetarias del país más pobre de América Latina y el Caribe ascendían a 1.760 millones de dólares en diciembre de 2025.

El Producto Interior Bruto de Haití se ha contraído siete años consecutivos, y los ingresos fiscales siguen siendo limitados a causa de la inseguridad interna.