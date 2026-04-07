Las embajadas iraníes trolean a Trump en X: "hemos perdido las llaves" del estrecho

Las embajadas iraníes han hecho del humor su principal herramienta de propaganda, con chistes y el troleo al presidente estadounidense, Donald Trump, en redes sociales, riéndose de su campaña militar, de sus apariciones públicas o de sus palabras sobre el conflicto con Irán, muchas veces acompañados con fotografías satíricas o memes.

La propaganda de guerra ha sido una herramienta estratégica en conflictos armados, normalmente haciendo uso de la exageración o elementos simbólicos, sobre todo con humor añadido, pero desde hace días las redes sociales de las embajadas iraníes en todo el mundo se han convertido en tiras de humor con chistes antiestadounidenses y antiisraelíes.

La embajada iraní en Zimbabue es una de las que más publicaciones humorísticas de este tipo realizó. Trump había publicado un mensaje en el que decía: "Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno (...)", a lo que la embajada replicó con un "hemos perdido las llaves".

En otra publicación, esta embajada citó un mensaje del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que decía que los marinos estaban preparando los Sistemas de lanzacohetes de Artillería de Alta Movilidad M142 (HIMARS), para después añadir una fotografía de un mando con varios botones de activación de misiles y un mensaje que decía "BOOM (izquierda) BOOM (derecha) TEL AVIV".

La embajada de Irán en España recuperó un fotograma del vídeo del discurso que ayer, lunes de Pascua, dio Trump junto a una persona vestida de conejo y escribió: "El mundo sería más seguro si el conejo tuviera el micrófono".

La embajada en Turquía también decidió unirse a esta oleada de troleos. Escribió varios mensajes con chistes acompañados de ilustraciones sarcásticas. Uno de ellos decía: "¿Sabéis por qué Estados Unidos y el régimen terrorista israelí atacaron el instituto Pasteur en Irán? Porque el departamento de virología de esa institución había identificado a dos parásitos peligrosos llamados Trump y Netanyahu".

En otro mensaje, esta embajada se mofó del presidente de Estados Unidos con un mensaje que comenzaba con "Trump le dio a Irán 48 horas, diciéndole: O llegan a un acuerdo o abren el estrecho de Ormuz". A continuación, la embajada remató con: "Los estadounidenses parecen haber olvidado que llevan 48 años dándonos ultimátums y han fracasado en todas las ocasiones".

Por su parte, la embajada en el Reino Unido publicó el popular meme del señor sujetando una taza frente a su ordenador en dos instantes: en un primero con el mensaje "Trump: Irán no tiene marina de guerra, fuerza aérea ni misiles restantes". En el segundo aparece sonriendo con el mensaje: "Irán: Impacta un F-15, un A-10, un Black Hawk y un F-16CJ en menos de 24 horas".

La embajada iraní de Indonesia tampoco se quedó atrás, pues publicó un mensaje que decía: "Cuando tu jefe te pregunta: ¿Por qué te mereces un ascenso en lugar de tus compañeros?", y responden con un vídeo recopilando frases de Trump en diferentes actos hablando de sí mismo.

"Nadie sabe más sobre la construcción que yo", "Nadie en la historia de este país ha sabido nunca tanto sobre infraestructuras como yo" o "Yo sé de drones más que nadie" eran algunas de las frases del presidente estadounidense incluidas en el vídeo.

La embajada iraní en Sudáfrica publicó una ilustración de Trump en un escenario de guerra, con fuego de fondo, aviones caídos y banderas estadounidenses rotas en el suelo, frente a un atril en una rueda de prensa.

Trump pronuncia la frase "Hemos ganado" vestido con un traje impoluto en la parte de arriba y con unos pantalones llenos de agujeros justo por debajo de la repisa en la que se apoya.

La misma embajada citó una publicación de Tom Cotton, senador estadounidense afiliado al Partido republicano, que decía: "Los valientes hombres y mujeres de la 142ª Brigada de Artillería de Campaña de Arkansas parten hacia Oriente Medio. Arkansas les agradece su servicio".

La embajada de Irán en ese país lo respondió escribiendo: "El régimen israelí está agradecido por vuestro servicio" e incluyó una ilustración de Netanyahu ante una tumba cubierta por una bandera de Estados Unidos y un globo de diálogo que sale de la boca del mandatario israelí: "Gracias por vuestro servicio", dice.