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China y Rusia vetan en el Consejo de Seguridad resolución para desbloqueo del estrecho de Ormuz

El proyecto de resolución elaborado por Baréin y respaldado por los países del Golfo y Estados Unidos obtuvo 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra una reunión de emergencia para discutir las recientes acciones de Estados Unidos en Venezuela el 5 de enero de 2026 en la sede de la ONU en Nueva York. El dictador izquierdista Nicolás Maduro, de 63 años, enfrenta cargos de narcotráfico junto con su esposa, quien también fue capturada y sacada de Caracas en el impactante asalto estadounidense del 3 de enero, que incluyó comandos, bombardeos con aviones a reacción y una enorme fuerza naval frente a las costas venezolanas.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.AFP

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Agencia AFPNaciones Unidas, Estados Unidos

Rusia y China utilizaron su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU y echaron por tierra este martes una resolución para exigir el desbloqueo del estrecho de Ormuz y promover la escolta de buques.

El proyecto de resolución elaborado por Baréin y respaldado por los países del Golfo y Estados Unidos obtuvo 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

La votación tuvo lugar horas antes de que expire el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con destruir Irán "por completo" el martes por la noche si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.

Baréin, miembro no permanente del Consejo, lanzó hace dos semanas una propuesta de texto que habría otorgado un claro mandato de la ONU a cualquier Estado o coalición de Estados que quisiera utilizar la fuerza para liberar esta vía marítima.

Pero ante las objeciones de varios miembros permanentes, el texto fue modificado gradualmente y la votación, prevista inicialmente para el viernes pasado, se aplazó varias veces ante el riesgo de vetos ruso y chino, que finalmente se concretó este martes.

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