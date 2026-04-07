Artemis II hace historia con el regreso humano a la órbita lunar en más de medio siglo

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia este lunes al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, durante un viaje que comenzó con un despegue impecable el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida.

La agencia espacial estadounidense también escribió un hito con la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

Esta tripulación también se convirtió en la más alejada de la Tierra cuando superó los 400,000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y marcar un nuevo récord de 406,771 kilómetros (252,756 millas), más que ninguna otra tripulación.

"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252,756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Igualmente, los astronautas pasaron por detrás de la Luna, el lado del satélite que no se puede ver desde la Tierra, momento en el que perdieron las comunicaciones con la agencia espacial por unos 40 minutos, algo que era previsible desde el comienzo de la misión.

La observación lunar más detallada

La NASA señaló que la observación lunar de ahora, de unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6,545 kilómetros (4,067 millas) de la Luna, representa un avance significativo en sus investigaciones.

La tripulación informó sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Incluso, el retraso de la misión, originalmente programada para febrero tras varios años en los que se había pospuesto, permitió a la tripulación observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra.

Los astronautas lo experimentaron debido a su posición única alrededor de la Luna, explicó a EFE una experta de la NASA.

Detalló que durante este tiempo, la tripulación vio una Luna mayormente oscura, que fue aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación tuvo la oportunidad de buscar destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.

La misión está más cerca del fin

La NASA concluyó así su sexta jornada de viaje, de un total de 10, sin mayores problemas.

Uno de los contratiempos más notorios de la misión ha sido el percance del inodoro, presente desde el despegue y que justo este lunes, en el día más histórico del viaje, fue clausurado. Igualmente, los astronautas han reportado un indeseable olor cuyas causas aún no habían sido identificadas.

Nada, sin embargo, ha opacado el éxito de la NASA, que convirtió esta expedición en la primera en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

"Es tan grandioso escucharlos desde la Tierra de nuevo. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. Nosotros los vemos también", declaró la astronauta Koch en su primer mensaje tras el restablecimiento de las comunicaciones.

La misión Artemis II, de diez días, ahora inició su regreso a la Tierra, que culminará el 10 de abril con un amerizaje al frente de la costa de San Diego (California).