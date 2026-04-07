Un 62% de los neoyorquinos no produce el dinero suficiente para vivir en "La Gran Manzana"

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó este lunes un plan de equidad racial y un análisis del verdadero costo de la vida en esta ciudad, que reveló que más de 5 millones de neoyorquinos, un 62 % de los residentes, no generan los ingresos para satisfacer sus necesidades.

Este hallazgo supone un distanciamiento respecto a las medidas tradicionales de pobreza, que en 2022 identificaban a solo un 18 % de los neoyorquinos como personas en situación de pobreza.

Los dos informes, según el alcalde, establecen un nuevo marco sobre cómo la ciudad mide la asequibilidad, comprende la desigualdad y planifica un futuro más equitativo y son resultado del referendo electoral de 2022, que exigía que la ciudad publicara un plan para enfrentar la desigualdad racial.

Según el informe, una familia con adultos menores de 65 años y sin hijos necesitaría 106.346 dólares para afrontar el costo de vivir en la Gran Manzana, pero su ingreso promedio es de 97.341 dólares al año.

Lo que necesitaría una familia con niños serían 159.197 dólares, pero su ingreso es de 127.007 dólares.

Mientras que adultos mayores de 65 años necesitarían 123.089, pero generan 105.500 dólares.

Los hispanos son el grupo que menos alcanza el nivel de vida necesario (un 78 %), con el distrito de El Bronx, de mayoría latina, con la tasa más alta (75,1 %). Mientras que entre los blancos el dato se sitúa en 43,7 %.

Esta brecha representa la mayor disparidad racial identificada que se desprende de este análisis: las familias hispanas enfrentan un déficit anual promedio de recursos de aproximadamente 9.500 dólares más que las blancas.

Este informe destacó también que un gran porcentaje de los niños vive en familias con inseguridad económica; casi tres cuartas partes (73 %) viven en familias con una brecha de recursos respecto al costo total de vida.

"La medida del costo real de vida ofrece un relato honesto de lo que realmente cuesta vivir en esta ciudad y quiénes se están quedando atrás. Demuestra que esta no es una crisis que afecta a una pequeña minoría de neoyorquinos. Es una crisis que afecta a la gran mayoría de nuestra ciudad, en cada distrito y en cada barrio", señaló Mamdani.

"Estos informes dejan algo claro: no podemos abordar la inequidad racial sistémica sin enfrentar de frente la crisis de asequibilidad, y no podemos resolver la crisis del costo de vida sin desmantelar la inequidad racial sistémica", añadió.