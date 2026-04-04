Irán dice que los barcos iraquíes pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz

Irán anunció el sábado que los barcos iraquíes pueden cruzar el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica prácticamente bloqueada por completo por Teherán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

"Anunciamos que Irak, nuestro país hermano, no está sujeto a las restricciones que hemos impuesto en el estrecho de Ormuz y que dichas restricciones solo se aplican a los países enemigos", declaró el portavoz del mando de las fuerzas armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari, citado por la televisión estatal.

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