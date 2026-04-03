OMS pide 30 millones de dólares para financiar su respuesta de emergencia en Oriente Medio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este viernes a la comunidad internacional 30.3 millones de dólares con el fin de apoyar su respuesta sanitaria ante la escalada del conflicto en Irán.

Con esos fondos la OMS busca financiar su respuesta de emergencia hasta el mes de agosto en el Líbano, Irán, Irak, Siria y Jordania.

"Tiene como objetivo mantener servicios sanitarios vitales en países cuyos sistemas de salud están sometidos a una fuerte presión tras semanas de intensificación de las hostilidades, desplazamientos masivos y aumento de víctimas", indicó la agencia de Naciones Unidas.

La OMS recordó que la guerra en Irán, unida a las hostilidades en Líbano y otros países de la región, ha causado 4.3 millones de desplazados, 3,300 muertos y más de 30,000 heridos.

La organización también ha denunciado 116 ataques a hospitales, ambulancias y otras infraestructuras sanitarias en los que han muerto 66 personas, incluidos trabajadores de la salud, y otras 142 resultaron heridas.