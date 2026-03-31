Trump amenaza con destruir infraestructura vital en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras que suministran agua potable, si no se alcanza “pronto” un acuerdo para poner fin a la guerra.

Teherán, mientras tanto, atacó una planta clave de agua y electricidad en Kuwait, y una refinería de petróleo en Israel fue atacada. Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva oleada de ataques contra Irán, mientras la guerra se intensifica sin un final a la vista.

La nueva amenaza de Trump se produjo en una publicación en redes sociales. Comentarios anteriores en una entrevista con el Financial Times sugerían que tropas estadounidenses podrían tomar el centro de exportación de petróleo de la isla iraní de Kharg. Ha afirmado repetidamente que está logrando avances diplomáticos —aunque Teherán niega negociar directamente— mientras intensifica sus amenazas y envía miles de tropas estadounidenses más a Oriente Medio.

Trump dijo al New York Post que Estados Unidos está negociando con el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. El excomandante de la Guardia Revolucionaria, que ha provocado a Estados Unidos en redes sociales, desestimó las conversaciones facilitadas por Pakistán y las calificó de tapadera para los últimos despliegues de tropas estadounidenses.

Trump dice que la diplomacia va bien pero amenaza con una gran escalada

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que “se ha logrado un gran progreso” en las conversaciones con Irán para poner fin a las operaciones militares. Pero señaló con enojo que, si no se alcanza un acuerdo “pronto”, y si el estratégico estrecho de Ormuz no se reabre inmediatamente, Estados Unidos ampliaría su ofensiva “aniquilando por completo” plantas generadoras de electricidad, pozos de petróleo, la isla de Kharg y posiblemente incluso plantas desalinizadoras.

El estrecho es una vía marítima crucial por la que en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Las leyes de los conflictos armados permiten ataques contra infraestructura civil como plantas energéticas solo si la ventaja militar supera el daño a los civiles, dicen expertos legales. Se considera un umbral alto, y causar sufrimiento excesivo a civiles puede constituir un crimen de guerra.

Un residente de 22 años de Karaj, cerca de Teherán, dijo que su zona se quedó sin electricidad durante varias horas durante la noche tras ataques cercanos.

“Tenía mucho miedo. Pensé que habían atacado las plantas generadoras de electricidad y que ya no íbamos a tener energía”, dijo, hablando bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Irán: las demandas de EEUU son “excesivas e irracionales”

Estados Unidos ya ha atacado posiciones militares en la isla de Kharg. Irán ha amenazado con lanzar su propia invasión terrestre a países árabes vecinos y minar el Golfo Pérsico si tropas estadounidenses desembarcan en su territorio.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo que Teherán había recibido una propuesta de 15 puntos del gobierno de Trump que contenía demandas “excesivas, poco realistas e irracionales”, mientras negó que hubiera habido conversaciones directas.

Qalibaf, el presidente del Parlamento con el que Trump dice que está negociando, dijo que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales”, según medios estatales.

Dos veces durante el segundo mandato de Trump, Estados Unidos ha atacado a Irán mientras estaba en medio de conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero que iniciaron la guerra actual.

Irán ataca Israel e infraestructura en Estados del Golfo

Sonaron sirenas al amanecer cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel, una zona del país que ha sido atacada repetidamente en los últimos días. El ejército israelí también indicó que derribó dos drones lanzados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán entraron en la guerra el sábado con su primer ataque con misiles.

Irán mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes: Arabia Saudí interceptó cinco misiles dirigidos a su Provincia Oriental, rica en petróleo; una bola de fuego estalló sobre Dubái, Emiratos Árabes Unidos, cuando fue interceptado un misil; y en Kuwait, un ataque iraní alcanzó una planta de energía y desalinización, mató a un trabajador e hirió a 10 soldados, informó la agencia estatal de noticias KUNA.

Un funcionario emiratí señaló que Emiratos Árabes Unidos quiere algo más que un alto el fuego.

“Un régimen iraní que lanza misiles balísticos contra hogares, convierte el comercio global en un arma y apoya a sus proxies ya no es una característica aceptable del panorama regional” , escribió Noura Al Kaabi, ministra de Estado del Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, en una columna publicada por el periódico en inglés The National, vinculado al Estado.

Añadió: “Queremos una garantía de que esto nunca volverá a ocurrir”.

Las defensas aéreas de la OTAN interceptaron un misil balístico sobre Turquía que fue disparado desde Irán, informó el Ministerio de Defensa de Turquía, en el cuarto incidente de este tipo desde el inicio de la guerra. Irán niega haber disparado los misiles anteriores. Turquía participa en esfuerzos de mediación.

Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán, diciendo que estaba golpeando “infraestructura militar” en todo Teherán. Se oyeron explosiones en la capital iraní y medios estatales iraníes informaron que una planta petroquímica en Tabriz, en el norte, sufrió daños tras un ataque aéreo.

Casco azul muerto en Líbano, donde Israel combate a Hezbollah

La misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano, donde Israel combate contra Hezbollah, grupo armado respaldado por Irán, dijo que tres cascos azules han muerto en menos de 24 horas. La misión de mantenimiento de la paz conocida como UNIFIL no dijo quién fue responsable de las muertes durante la noche y hasta el lunes.

Dos de los cascos azules murieron cuando una explosión de “origen desconocido” destruyó su vehículo, y un tercero murió antes cuando una base de UNIFIL fue alcanzada por un proyectil. Los tres cascos azules eran del ejército indonesio, dijeron funcionarios de la ONU.

Un ataque aéreo israelí contra un suburbio de Beirut mató a una persona e hirió a 17, incluidos cuatro niños, según el Ministerio de Salud de Líbano.

El fin de semana, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el ejército ampliará su invasión, expandiendo la “franja de seguridad existente” en el sur de Líbano.

En Irán, las autoridades dicen que más de 1,900 personas han muerto, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

Dos docenas de personas han muerto en los estados del Golfo y Cisjordania, territorio ocupado por Israel. En Líbano, funcionarios indicaron que más de 1.200 personas han muerto, y más de 1 millón han sido desplazadas.

Seis soldados israelíes han muerto en Líbano, mientras que 13 militares estadounidenses han muerto en la guerra.

Los precios del crudo vuelven a subir

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de la región y su control asfixiante del estrecho de Ormuz han amenazado los suministros globales de petróleo, gas natural y fertilizantes. Han disparado los precios del combustible y han alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética.

Trump ha dicho que Irán había acordado permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes como “una señal de respeto”. No había información sobre si esos barcos realmente se estaban moviendo.

El crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba alrededor de 115 dólares el lunes, casi un 60% más que cuando comenzó la guerra.