Demasiado "simplista" resultan pruebas de género para atletas, según científico

La decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de utilizar la prueba del gen SRY para determinar la elegibilidad en pruebas femeninas es "excesivamente simplista", según el científico que lo descubrió.

En un importante giro de su política, el COI anunció la semana pasada que volverá a introducir los tests de género en los Juegos de Los Ángeles 2028, impidiendo competir a las mujeres transgénero.

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La admisión en las competiciones olímpicas femeninas "está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino", no portadoras del gen SRY, explicó el COI en un comunicado la semana pasada, tras una reunión de su comisión ejecutiva.

El COI utilizará "una prueba única de detección del gen SRY", que busca la presencia de un gen en el cromosoma Y, conocido como SRY, como un indicador para determinar el sexo de un deportista. Se llevará a cabo mediante una muestra de saliva, un hisopo bucal o una muestra de sangre.

La presidenta del COI, la zimbabuense Kirsty Coventry, afirmó que "la política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos".

Pero el profesor australiano Andrew Sinclair, que descubrió el gen SRY en 1990, sostuvo que no es una prueba adecuada por sí sola.

"El COI afirma que el gen SRY es una prueba fiable para determinar el sexo biológico y, de esa manera, decidir quién puede competir en las pruebas femeninas", señaló en un comunicado emitido la noche del lunes. Sin embargo, esta política se basa en la idea excesivamente simplista de que la presencia del gen SRY por sí sola equivale a ser varón.

"El sexo masculino es mucho más complejo e implica múltiples genes además del SRY en las vías de desarrollo, así como hormonas", añadió el científico. "La presencia o ausencia del gen SRY no determina el abanico de características sexuales humanas".

Sinclair, subdirector del Murdoch Children's Research Institute de Melbourne, fue igualmente crítico cuando World Athletics (la federación internacional de atletismo) optó por utilizar la prueba para determinar el sexo biológico el año pasado.

"Lo único que indica la prueba del SRY es si el gen está presente o no", dijo. "No indica cómo está funcionando el SRY, si se ha formado un testículo, si se produce testosterona y, en caso afirmativo, si el organismo puede utilizarla".

Según Sinclair, "el gen SRY por sí solo no debería determinar quién puede competir en el deporte femenino".

Su postura fue respaldada por Vincent Harley, experto en los cromosomas que determinan el sexo en el Centre for Endocrinology and Reproductive Health de Melbourne: "La presencia del gen SRY no define el sexo en todos los casos".

Apoyos y discrepancias

"La atleta mujer transgénero puede portar el gen SRY; hay escasas pruebas científicas de que el gen proporcione ventajas físicas en el deporte", destacó Harley.

Pero no todos los científicos coinciden.

Peter Koopman, reconocido como codesarrollador del gen SRY, calificó de razonable la decisión del COI.

"Está claro que el COI tenía que hacer algo para abordar la cuestión de la equidad en las competiciones diferenciadas por sexo", señaló Koopman, profesor emérito de la Universidad de Queensland. La prueba propuesta para el SRY es un buen punto de partida. Está basada en la ciencia, no es invasiva, es sencilla de realizar y discreta".

Según Koopman, "aunque algunos sostendrán que la precisión de la prueba no es del 100%, puede tratarse de un caso en el que el COI no deba permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno".

Las pruebas de género se introdujeron por primera vez en los Juegos Olímpicos de México 1968 y se utilizaron por última vez en Atlanta 1996, tras lo cual fueron retiradas.