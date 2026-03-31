Carlos III realizará una visita de Estado a Estados Unidos y Bermudas a finales de abril

El rey Carlos III realizará una visita de Estado a Estados Unidos a finales de abril para celebrar el 250 aniversario de la independencia estadounidense y para destacar los estrechos lazos que existen entre las dos naciones, informó el martes el Palacio de Buckingham.

Esta visita se produce tras la visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido en septiembre. Aquel evento fue un acontecimiento deslumbrante con tiaras espectaculares, bandas de música y un suntuoso banquete servido en vajilla de plata de 200 años de antigüedad. Estos espectáculos tienen como objetivo fortalecer los lazos entre naciones, especialmente en tiempos difíciles.

Se sabe que Trump siente un gran afecto por la familia real, pero ha tenido poca paciencia con el primer ministro británico, Keir Starmer, quien solo ha ofrecido un apoyo defensivo a su antiguo aliado en la guerra contra Irán .

Carlos ha visitado Estados Unidos 19 veces, pero esta será su primera visita de Estado al país. Su madre, la reina Isabel II, realizó cuatro visitas de Estado a Estados Unidos.

El rey también viajará a las Bermudas, en su primera visita a este territorio de ultramar como monarca.