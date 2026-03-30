Rubio dice que EEUU no permitirá peaje de Irán en Ormuz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha avisado este lunes de que Estados Unidos no permitirá que Irán establezca un peaje al tránsito de buques en el paso de Ormuz y ha apuntado que el Ejército conseguirá los objetivos marcados por el presidente estadounidense, Donald Trump, "en cuestión de semanas y no de meses".

"Ahora están haciendo amenazas sobre controlar el estrecho de Ormuz de forma permanente, creando un sistema de peajes y cosas por el estilo. Eso no se va a permitir y el presidente tiene varias opciones a su disposición si decide impedir que eso ocurra", ha denunciado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones al canal estadounidense ABC sobre la posición de Teherán en el estrecho de Ormuz.

Sin descartar la opción de un despliegue terrestre en Irán, escenario que en cambio la semana pasada si rechazó, Rubio ha indicado que Trump "tiene varias opciones a su disposición", y que el Departamento de Guerra, como la Administración Trump nombra a la cartera de Defensa, "está preparando distintas alternativas".

Según ha avisado, el resto del mundo debe "tomar nota" de las amenazas de Irán de controlar el paso estratégico e imponer una tasa a los buques petroleros que lo transiten. Así ha recalcado que mientras Estados Unidos obtiene "muy poca energía" a través del estrecho, sí hay otros países que "tienen más en juego".

Rubio ha defendido en todo caso que Washington prioriza la vía diplomática a la militar, y ha subrayado que Estados Unidos va adelantado con respecto a su 'hoja de ruta' en la guerra de Irán. "Estamos en camino y, de hecho, adelantados respecto al calendario en algunas de esas cuestiones. Y vamos a lograr esos objetivos en cuestión de semanas, no de meses", ha dicho sobre los objetivos que ha resumido en la destrucción de las capacidades aéreas, navales y de misiles de Teherán, así como la destrucción de la industria de defensa iraní.

Sobre las opciones de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, toda vez que Pakistán está liderando unas conversaciones indirectas y espera acoger contactos los próximos días, el secretario de Estado ha indicado que la opción diplomática es más viable ahora porque los interlocutores de Irán "están hablando de maneras en que quienes estaban al mando en Irán anteriormente no lo habían hecho".

"Algunas de las cosas que están dispuestos a hacer, algunas de las cosas que dicen estar dispuestos a hacer. Obviamente, tienen que llevarlas a cabo", ha indicado, sin especificar el contenido de las conversaciones pero reiterando que Washington defenderá "con firmeza" la propuesta negociada pero está igualmente preparado responder si el esfuerzo diplomático fracasa.

En medio de los intentos de Pakistán por mediar un cese de las hostilidades, Trump ha redoblado las amenazas a Irán, afirmando que destruirá todo lo que queda en pie, incluida la isla de Jark, desde la cual el país persa exporta la mayor parte de sus hidrocarburos, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación.

Por su parte, las autoridades iraníes han vuelto a negar que se hayan producido contactos directos con el Gobierno de Estados Unidos y han puesto en duda que el presidente norteamericano tenga un interés real por lograr cualquier acuerdo.