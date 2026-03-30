Una puerta a la libertad: reclusos encuentran alivio y reducen sus condenas mediante la lectura

Cuando Emily de Souza, una brasileña de 33 años, se enteró de un programa que le permitía reducir cuatro días de su condena de prisión leyendo un libro, aprovechó la oportunidad para retomar un hábito muy apreciado.

Al igual que decenas de miles de detenidos en todo el país, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, ella se inscribió en un programa de reducción de condenas que anima a los reclusos a sumergirse en obras literarias a cambio de una reducción de sus condenas de hasta 48 días al año.

La posibilidad de reunirse antes con su hijo autista de 9 años, al que cuidan su madre y su tía, no hizo sino aumentar su motivación para participar en el proyecto.

“Un día es una eternidad porque parece que nunca va a terminar”, dijo de Souza, quien está encarcelada en la prisión femenina Djanira Dolores de Oliveira en Río de Janeiro , que alberga a aproximadamente 820 mujeres detenidas.

Leer es “una especie de escape, una forma de salir de este entorno por un rato, de pensar en otras cosas: otras historias, otras personas, no solo en mí”, dijo.

Al igual que la mayoría de sus compañeras de prisión, de Souza fue condenada por narcotráfico. Según ella, recibió una pena de cinco años de cárcel por vender un dulce brasileño de chocolate con infusión de cannabis, conocido como "brigadeiro" en portugués. Llegó en noviembre pasado, pero espera ser trasladada al régimen penitenciario semiabierto de Brasil en agosto, lo que le permitiría salir de prisión durante el día para trabajar.

Brasil, que tiene una de las tasas de encarcelamiento per cápita más altas de América Latina, destaca por tener uno de los sistemas de reducción de penas por lectura más formalizados y extendidos del mundo. Este programa, de rápido crecimiento, que se reguló formalmente por primera vez en 2012 y se estandarizó en todo Brasil en 2021, volvió a captar la atención a principios de este año después de que el Tribunal Supremo autorizara a Bolsonaro —quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado— a participar.

'Nos ayuda mucho'

Andréia Oliveira, coordinadora de prisiones femeninas e inclusión LGBTIQ+ en las cárceles del estado de Río de Janeiro, afirmó que el acceso a programas de lectura y escuelas beneficia tanto a la persona que sale de prisión como a la sociedad en general. «Cuando fomentamos la educación, las actividades lúdicas y el conocimiento, devolvemos a la sociedad a alguien que puede reintegrarse y respetar las normas», declaró.

Desde 2022, el profesor de literatura Paulo Roberto Tonani ha estado impartiendo talleres en prisiones para que los detenidos en Río puedan beneficiarse de la medida.

En la actividad inicial, los participantes eligen o reciben un libro. Luego, en el siguiente encuentro, comentan su libro y, finalmente, en una tercera reunión, elaboran una reseña o un dibujo que demuestre su comprensión.

Los detenidos han leído “El capitán de las arenas”, del renombrado autor brasileño Jorge Amado, “Crimen y castigo”, de Fiódor Dostoievski, y “ El color púrpura ”, de Alice Walker.

Según Tonani, uno de los libros favoritos de los participantes es el libro ilustrado "El padre Francisco", de Marina Miyazaki Araujo, que narra la historia de un padre encarcelado desde la perspectiva del niño. Muchos detenidos en las cárceles brasileñas provienen de entornos desfavorecidos y no completaron la educación básica.

Algunos participantes en el taller celebrado a finales de marzo en la prisión de Djanira Dolores de Oliveira estaban leyendo "Lágrimas insumisas de mujeres" de la escritora brasileña Conceição Evaristo , entre ellos Celina Maria de Conceição, una mujer de 50 años originaria del estado norteño de Pernambuco.

De Conceição, que participó en los talleres el año pasado y se ha vuelto a inscribir, dijo que gracias al proyecto desarrolló el gusto por la lectura.

“Nos ayuda mucho porque estamos encerrados y es muy estresante, hay mucho ruido”, dijo. “Podemos ir a otro lugar, interactuar con otras personas y hablar de cosas buenas, como el libro que estamos estudiando”.

Acceso desigual

Pero dijo que tuvo que dejar de leer el libro de Evaristo, que explora el impacto de la violencia en la vida de las mujeres negras, después de que la perturbara.

“No me sentó bien, porque remueve nuestras emociones, y estamos en un lugar donde el ambiente ya es bastante tenso”, dijo.

Las cárceles brasileñas son conocidas por su hacinamiento y sus duras condiciones. En 2023, el Tribunal Supremo reconoció violaciones masivas de derechos humanos en el sistema penitenciario y ordenó al gobierno federal que elaborara un plan para solucionar la situación. Este plan, denominado «Castigo Justo», se puso en marcha en 2025 y, entre otros objetivos, busca ampliar las oportunidades de estudio y trabajo.

Si bien se han logrado avances, el acceso a la posibilidad de obtener tiempo libre por leer sigue siendo desigual en todo Brasil, afirmó Rodrigo Dias, jefe de educación, cultura y deporte de la Secretaría Nacional de Políticas Penales del país.

En el estado nororiental de Alagoas , a algunos presos se les entregó un Kindle con 300 obras literarias, mientras que otros estados más conservadores tienen una burocracia pesada que dificulta el acceso, dijo Dias.

Un informe gubernamental de 2023 reveló que alrededor del 30% de las unidades penitenciarias brasileñas carecen de bibliotecas o espacios de lectura adecuados. Sin embargo, Dias señaló los datos de la secretaría, que muestran que el número de solicitudes de reducción de pena por lectura se ha multiplicado por siete desde 2021.

Al igual que en el caso de De Conceição, una vez que las personas comienzan a participar, a menudo desean continuar. «El libro les brinda la posibilidad de soñar y, con frecuencia, de "hablar" con otras personas, no con quienes están encarcelados o trabajan en el centro, sino con los personajes de las historias», dijo Dias.

'Más que un error'

Si bien Elionaldo Fernandes Julião, coautor del libro “Reducción de penas mediante la lectura en Brasil: El derecho a la educación en disputa” y profesor de la Universidad Federal Fluminense, subraya la importancia del acceso a los libros en las cárceles, argumenta que a menudo los programas brasileños de reducción de penas mediante la lectura se utilizan como sustituto del desarrollo del acceso a la educación, que es mucho más costoso.

Julião también señaló que el acceso a las políticas y a los libros suele depender de proyectos locales. «Lamentablemente, estos son muy fáciles de eliminar o clausurar lo más rápido posible», afirmó.

Durante el reciente taller, de Souza leyó en voz alta un poema de la escritora argentina Liliana Cabrera, quien estuvo encarcelada. Uno de los versos afirma que la narradora es “También algo más / que las letras negras / de un caso judicial”.

De Souza compartió que esas palabras le conmovieron profundamente.

“Alguien supo explicarme con palabras hermosas (…) que soy mucho más que un caso judicial, mucho más que el error que cometí, que soy un ser humano con mi historia”, dijo.