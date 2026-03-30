Piden al Supremo de Brasil que Bolsonaro vuelva a prisión por uso de redes sociales

La diputada brasileña Talíria Petrone ha solicitado al Tribunal Supremo que reconsidere el arresto domiciliario concedido hace unos días al expresidente Jair Bolsonaro tras haber incumplido supuestamente algunas de las medidas cautelares, entre ellas la prohibición del uso del teléfono móvil y de redes sociales.

El reclamo de la diputada del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) viene dado por unas afirmaciones del hijo del expresidente, Eduardo, que participó este fin de semana en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Texas, y grabó, según dijo, el acto en su teléfono móvil para enviárselo a su padre.

Asimismo, también ha alertado de que la iniciativa de la ex primera dama Michelle Bolsonaro de compartir en su canal de YouTube las rutinas que sigue para mejorar su estado de salud podría contravenir las medidas cautelares.

"La rutina de grabar y difundir la rutina y paradero del recluso a través de intermediarios (esposa e hijo) constituye una clara tergiversación de la sentencia. Se trata de un intento de mantener una presencia pública activa, eludiendo el aislamiento que caracteriza el régimen penitenciario", ha advertido, recoge G1.

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Brasil concedió a Bolsonaro el arresto domiciliario durante los próximos 90 días para avanzar en su recuperación, después de que haya estado ingresado dos semanas, incluidos diez días en cuidados intensivos, por una bronconeumonía bacteriana.

Este beneficio penitenciario está sujeto a varias medidas cautelares que en caso de infringir supondrían su entrada de nuevo en la cárcel. Entre ellas, tiene prohibido utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos que le permitan contacto con el exterior de manera directa o por terceras personas.

Bolsonaro no tiene permitido el acceso a redes sociales, grabar vídeos o audios y difundirlos, y debe portar una tobillera electrónica. La manipulación de este dispositivo a finales de 2025 hizo que fuera enviado a prisión poco antes de conocer su condena de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de 2022.

Para la diputada, se ha demostrado de nuevo que Bolsonaro se ha "burlado" de las medidas cautelares, en este caso mediante intermediarios, para exponerse ante la opinión pública y por ello ha solicitado a la Fiscalía que inste al Tribunal Supremo a poner fin al arresto domiciliario y ordene su regreso a la cárcel.

El juez del Supremo e instructor de la causa por el golpe de Estado, Alexandre de Moraes, ha solicitado ya a la defensa del expresidente brasileño que presente alegaciones en un plazo de 24 horas.

EDUARDO BOLSONARO RECLAMA DESDE EEUU "PRESIÓN DIPLOMÁTICA"

Eduardo Bolsonaro, a quien la Justicia brasileña reclama por intentar entorpecer la causa contra su padre por el golpe de Estado, ha reclamado "presión diplomática" en favor del expresidente brasileño, en un acto en Estados Unidos, donde se encuentra autoexiliado desde febrero de 2025.

"Hay que ejercer presión diplomática para garantizar que nuestras instituciones funcionen correctamente" y "lograr elecciones libres y justas basadas en los valores estadounidenses", dijo desde la CPAC, donde acusó a la administración de Joe Biden de interferir en las pasadas elecciones para colocar en el poder a "un socialista que odia América", en alusión al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.