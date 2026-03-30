Autoridades colombianas identifican a los 69 fallecidos en accidente de un avión militar Hércules

Las autoridades forenses de Colombia identificaron a los 69 fallecidos en el accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido el pasado 23 de marzo al despegar de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, informó este lunes el Instituto Nacional de Medicina Legal.

"Se culminó con la identificación total de los 69 cuerpos recuperados", indicó la entidad en un comunicado en el que figuran los nombres de los uniformados de las Fuerzas Militares que murieron en el siniestro.

El accidente en el que también resultaron heridas 57 personas, considerado la peor tragedia aérea reciente de las Fuerzas Militares colombianas, ocurrió segundos después de que la aeronave despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, cuando se precipitó a tierra y se incendió tras el impacto.

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

Durante el fin de semana se realizaron en distintas regiones del país las honras fúnebres de varias de las víctimas, como la de los hermanos y soldados profesionales Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias, que fueron homenajeados por integrantes de la Brigada 11 del Ejército en Montería, capital del departamento de Córdoba.

En esa misma zona del norte de Colombia fueron despedidos los soldados Ederxander Morales y Jesús Eduardo Hernández.

El Ejército expresó su "respeto y gratitud" por estos militares, a quienes calificó como "héroes de la patria" que sirvieron con vocación y compromiso, y envió un mensaje de solidaridad a sus familias en medio del duelo.

Durante la última semana también se llevaron a cabo en Colombia homenajes póstumos a los militares y las autoridades castrenses no descartan la realización de un homenaje central en Bogotá, cuya fecha aún no ha sido establecida.

El instituto de Medicina Legal señaló que para la identificación de los cuerpos dispuso de equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajaron de forma articulada en las labores de recuperación, identificación y entrega digna de los cuerpos.