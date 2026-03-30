Director ejecutivo de Air Canada se jubilará tras críticas por mensaje de accidente solo en inglés

Air Canada anunció el lunes que su director ejecutivo se jubilará a finales de este año, luego de que Michael Rousseau fuera criticado por su mensaje de condolencia únicamente en inglés tras el fatal accidente ocurrido este mes en Nueva York.

La mayor aerolínea de Canadá, con sede en la provincia francófona de Quebec, informó que Rousseau comunicó a la junta directiva que dejará su cargo a finales del tercer trimestre.

Canadá es una nación oficialmente bilingüe, y el primer ministro Mark Carney afirmó que la decisión de Rousseau de retirarse es "apropiada".

“Es fundamental que el próximo director ejecutivo de Air Canada sea bilingüe”, dijo Carney.

Carney había dicho que el mensaje, escrito únicamente en inglés, demostraba falta de compasión y buen juicio. El primer ministro de Quebec y otros pidieron la dimisión del ejecutivo de la aerolínea.

«Aplaudo la decisión del director ejecutivo de Air Canada, Michael Rousseau, de renunciar a su cargo. El consejo de administración de Air Canada deberá asegurarse de que el próximo director ejecutivo hable francés», declaró el primer ministro de Quebec, François Legault, en un comunicado.

Antoine Forest, uno de los dos pilotos fallecidos en el accidente del aeropuerto de LaGuardia, era un quebequense francófono. Forest y Mackenzie Gunther murieron cuando el vuelo de Air Canada Jazz procedente de Montreal colisionó con un camión de bomberos en la pista poco después de aterrizar.

La mayor aerolínea de Canadá tiene su sede en Montreal. Rousseau había sido criticado anteriormente por no hablar francés. Envió su mensaje de condolencia en vídeo en inglés, con subtítulos en francés. La Oficina del Comisionado de Idiomas Oficiales ha recibido cientos de quejas al respecto.

Steven MacKinnon, ministro de Transporte de Canadá, agradeció a Rousseau en una publicación en redes sociales y dijo que el gobierno continuará trabajando estrechamente con Air Canada para garantizar que "brinde un servicio seguro, confiable, asequible y bilingüe a todos los canadienses".

El primer ministro de Quebec, François Legault, señaló que cuando Rousseau fue nombrado presidente de la aerolínea en febrero de 2021, prometió aprender francés.

La identidad de Quebec ha sido objeto de controversia desde la década de 1760, cuando los británicos completaron la anexión de lo que entonces se llamaba Nueva Francia. Aproximadamente el 80% de la población de Quebec es francófona.