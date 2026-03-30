Mujer rusa es condenada a 12 años de prisión por alta traición al donar dinero a Ucrania

La Justicia rusa condenó este lunes a 12 años de prisión por alta traición a una mujer que donó dinero a Ucrania.

"La acusada, con la intención de brindar asistencia financiera a las Fuerzas Armadas ucranianas, transfirió fondos con datos obtenidos a través de una comunidad en internet", se indica en un comunicado del Tribunal Regional de Krasnodar, al sur del país, citado por la agencia TASS.

Según la investigación, la mujer se suscribió a un canal creado por un ciudadano ucraniano en una red social cuyo nombre se omite en el informe.

En el canal se pidió ayuda financiera para Kiev "y la necesidad de transferir fondos para las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania", dice el informe.

"El tribunal la declaró culpable y la condenó a 12 años de prisión", añaden.

Hoy mismo, otro tribunal ruso condenó a 15 y 16 años de prisión a dos jóvenes de 20 años por incendiar infraestructura de ferrocarril en Rusia.

Según el tribunal, actuaron por órdenes de la inteligencia ucraniana, una acusación que ya se ha vuelto habitual desde el inicio de la guerra en 2022.

La semana pasada, las fuerzas de seguridad rusas confesaron que habían hecho un experimento que consistía en captar a potenciales saboteadores a través de señuelos en redes sociales que reclutaban y ofrecían pagos a cambio de dichas labores de sabotaje.

Los expertos lo consideraron una confesión por parte de la policía rusa de lo que supone una inducción al delito.