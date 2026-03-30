Haití: 30 muertos tras nueva masacre perpetrada por las pandillas

Al menos 30 personas han muerto en una nueva matanza perpetrada por una banda criminal en la localidad de Jean-Denis, en la región de Bajo Artibonite, según ha informado este lunes la portavoz de la Comisión de Diálogo, Reconciliación y Sensibilización, Bertide Horace.

Así, ha denunciado que la población haitiana sigue siendo "víctima de masacres perpetradas por bandas criminales" y ha apuntado a la banda Gran Grif, cuyos miembros se han visto implicados en otros ataques de este tipo en el pasado. Entre los fallecidos hay cinco personas de una misma familia, tal y como ha recogido el portal de noticias Gazette Haiti.

Los atacantes también incendiaron casas y comercios. Dos personas han sido halladas muertas en sus hogares a causa del fuego, mientras que otras de las víctimas mortales han sucumbido a las heridas de bala. Otras han fallecido cuando trataban de huir del lugar de los hechos.

Además, los atacantes han intentado hacerse con el control de la ciudad, pero se han topado con la resistencia de grupos de autodefensa de la zona, que han acusado a la Policía Nacional de intervenir "demasiado tarde" y cuando los enfrentamientos habían terminado.

Desde el Comité de Iniciativa para la Reconciliación y la Sensibilización (KILBA) han pedido a las autoridades "proporcionar a la Policía los recursos necesarios para combatir a las pandillas y evitar así nuevas masacres".