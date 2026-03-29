Ataques en instalaciones eléctricas provocan apagones en Irán

El Ministerio de Energía de Irán reportó apagones en Teherán, la región circundante y la provincia de Alborz este domingo tras "ataques contra instalaciones eléctricas".

La "electricidad está cortada en estas zonas y hay esfuerzos en marcha para resolver el problema", informó la televisión estatal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado con atacar las instalaciones eléctricas de Irán si el país no reabría el estrecho de Ormuz, pero pospuso reiteradamente su ultimátum.