Irán acusa a Estados Unidos de preparar un ataque terrestre

Irán acusó el domingo a Estados Unidos de planear "en secreto" una ofensiva terrestre mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Este conflicto, desencadenado hace más de un mes por Estados Unidos e Israel, no muestra ningún signo de apaciguamiento: el ejército israelí afirmó haber bombardeado un sitio clave de producción de misiles en Irán, al tiempo que denunció un ataque en una zona industrial del sur de Israel.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con atacar universidades estadounidenses en Oriente Medio, lo que llevó a la Universidad Americana de Beirut a pasar temporalmente a las clases en línea.

"La gente se despierta cada día preocupada ante un futuro incierto", confía a la AFP Farzaneh, una iraní de 62 años, desde la ciudad de Ahvaz. Y todo esto mientras "nadie desea realmente la guerra", lamenta.

Un apagón afectó en la noche del domingo a Teherán y varias zonas aledañas, tras ataques contra la infraestructura eléctrica.

¿Tropas estadounidenses sobre el terreno?

¿Puede agravarse aún más este conflicto, que golpea duramente a las poblaciones civiles de la región y sacude la economía mundial?

Abundan las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en el terreno en Irán. El propio presidente Donald Trump mantiene cierta ambigüedad respecto a esta posibilidad.

Según el Washington Post, que cita a responsables estadounidenses anónimos, el Pentágono se prepara para llevar a cabo operaciones terrestres en varias semanas que no serán una invasión a gran escala sino incursiones en territorio iraní de las fuerzas especiales.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había descartado esta hipótesis el viernes, asegurando que los "objetivos" de guerra en Irán podrían alcanzarse sin el envío de tropas de tierra.

Un buque estadounidense de asalto anfibio, al frente de un grupo naval que incluye unos 3.500 marinos y soldados del cuerpo de Marines, llegó el viernes a la región.

"Públicamente, el enemigo envía mensajes de negociación y diálogo mientras, en secreto, planifica una ofensiva terrestre", dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Qalibaf en un comunicado.

"Nuestros hombres esperan la llegada de los soldados estadounidenses sobre el terreno para atacarlos y castigar de una vez por todos a sus aliados regionales", advirtió.

En paralelo, siguen los esfuerzos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra que estalló el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Reunión en Pakistán

Los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron este domingo en Islamabad, la capital pakistaní, para conversaciones sobre el conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su país está dispuesto a mediar y acoger "conversaciones sustantivas" entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto, y destacó el creciente apoyo a sus esfuerzos de paz.

Pero el conflicto no da respiro.

Irán sigue atacando el Golfo. Entre los últimos objetivos: dos de las fundiciones de aluminio más importantes del mundo, en Baréin y en Emiratos. Kuwait informó que diez militares resultaron heridos en un ataque.

El ejército israelí afirmó que lanzó un ataque contra una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

También indicó a la AFP que la zona industrial de Neot Hovav al sur de Israel probablemente había sido alcanzada por un "resto de misil".

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que bombardearon con misiles balísticos un complejo industrial en el sur de Israel en respuesta "a los ataques del eje estadounidense-sionista a centros industriales" en el país.

Netanyahu ordena "ampliar" la zona de seguridad en el Líbano

Desde el inicio de la guerra, Irán también bloquea el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo, lo que provoca una crisis energética global.

Esta crisis energética podría agravarse aún más con la entrada en guerra de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, que el sábado lanzarán misiles contra Israel.

En Líbano, los ataques israelíes provocaron 1.238 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos 124 niños, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo al ejército "expandir" la zona de seguridad en este país vecino para "neutralizar" la amenaza del movimiento chiita Hezbolá.