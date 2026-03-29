Argentina: Abuelas de Plaza de Mayo, símbolo de resistencia a la dictadura

Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos: en principio bebés y niños/as y, luego, jóvenes y adultos. Además, han impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad.

"Es un aniversario muy importante para nosotros", dice Claudia Poblete, una de las nietas recuperadas y miembro de la directiva de dicha asociación. "Argentina lleva muchos años consiguiendo muchos logros en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Sobre todo, de justicia. Se ha logrado juzgar y condenar a muchísimos represores por lo sucedido durante la dictadura. Sin embargo, estamos viviendo un momento complejo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional que sostiene discursos negacionistas respecto a lo que sucedió durante la dictadura. Ese gobierno lleva dos años desmantelando muchas de las políticas que fueron un orgullo para la Argentina durante tanto tiempo y un ejemplo para el resto del mundo".

"Si dudas de tu identidad..."

Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a una multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos. En principio, bebés y niños, niñas y luego jóvenes y adultos. Se han utilizado, entre otros, anuncios en medios que dicen: "Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 43840983 o ingresa en abuelas punto org punto ar". Además, la organización ha impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad.

La estrategia ha cambiado con mucha creatividad

"La estrategia de las Abuelas ha cambiado con el tiempo con mucha creatividad. Al principio pidiendo información a la sociedad civil, después apelando a los mismos nietos o nietas, haciéndonos la pregunta a cada uno de los que nacimos durante el periodo de la dictadura, de si sabemos quiénes somos. Y hoy por hoy la hacemos no solo a los posibles nietos o nietas, sino también a sus hijos e hijas, que ya en muchos casos son adolescentes, porque ha pasado el tiempo y también a ellos los afecta esa violación al derecho a la identidad", sostiene.

De los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina se han recuperado restos o se ha hallado registro de fallecido de 1.652, mientras que las Abuelas han encontrado a 140 nietos de los más de 400.