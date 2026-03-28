Localizan veleros con ayuda humanitaria para Cuba buscados desde el jueves

Los veleros 'Tiger Moth' y 'Friend Ship', dos de los participantes en la iniciativa internacional Nuestra América para el envío de ayuda humanitaria a Cuba han sido finalmente localizados después de perder contacto en su trayecto desde México a Cuba.

"Una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe. Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba", ha indicado la Secretaría de Marina mexicana en un comunicado. Un buque de la Armada mexicana se dirige ya a la zona para "brindar apoyo" mientras se mantiene comunicación vía radio.

El convoy "Nuestra América" ha informado también de la localización de las dos embarcaciones que partieron hace una semana de Isla Mujeres, en el estado mexicano de Quintana Roo, rumbo a Cuba co nueve tripulantes de Francia, Estados Unidos y Rusia. Ambas "están a salvo", según la organización.

"Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana", ha apuntado un portavoz citado por la cadena mexicana Televisa.

La Armada mexicana informó el jueves de la puesta en marcha de una operación de búsqueda para localizar estas dos naves a la que también se sumó Cuba.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en enero que impondría aranceles a cualquier país que vendiera petróleo a Cuba, una medida que se sumó al embargo ya en vigor desde hace décadas. La iniciativa de Trump tiene el objetivo declarado de forzar cambios políticos en Cuba.