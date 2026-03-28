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Tragedia 

Estudiante mata funcionaria y hiere a 4 en escuela de Chile

El estudiante, un varón de 18 años, estaba armado con "objetos afilados" y gas pimienta durante el ataque, que tuvo lugar mientras se impartían las clases, según declaró el ministro.

Familiares esperan afuera del Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía custodia la entrada luego de que un estudiante armado atacara a compañeros y maestros en Calama, norte de Chile, el 27 de marzo de 2026.

Familiares esperan afuera del Instituto Obispo Silva Lezaeta mientras la policía custodia la entrada luego de que un estudiante armado atacara a compañeros y maestros en Calama, norte de Chile, el 27 de marzo de 2026.AFP

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Agencia AFPCalama, Chile

Un estudiante armado con un arma blanca mató a una persona e hirió a otras cuatro en una escuela privada del norte de Chile el viernes, según informó el gobierno.

El ministro de Seguridad, Trinidad Steinert, informó que un miembro del personal escolar murió y otro resultó herido en el ataque perpetrado en Calama, a unos 1.500 kilómetros (930 millas) al norte de Santiago. Tres estudiantes también resultaron heridos.

El estudiante, un varón de 18 años, estaba armado con "objetos afilados" y gas pimienta durante el ataque, que tuvo lugar mientras se impartían las clases, según declaró el ministro.

Se suspendieron las clases y se evacuó la escuela.

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