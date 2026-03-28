Estudiante mata funcionaria y hiere a 4 en escuela de Chile

Un estudiante armado con un arma blanca mató a una persona e hirió a otras cuatro en una escuela privada del norte de Chile el viernes, según informó el gobierno.

El ministro de Seguridad, Trinidad Steinert, informó que un miembro del personal escolar murió y otro resultó herido en el ataque perpetrado en Calama, a unos 1.500 kilómetros (930 millas) al norte de Santiago. Tres estudiantes también resultaron heridos.

El estudiante, un varón de 18 años, estaba armado con "objetos afilados" y gas pimienta durante el ataque, que tuvo lugar mientras se impartían las clases, según declaró el ministro.

Se suspendieron las clases y se evacuó la escuela.