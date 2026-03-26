La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que cumple su deseo de morir

Noelia Castillo Ramos es una joven española que quiere morir desde 2024 cuando solicitó a un tribunal que se le aplicara la eutanasia. Su petición no se cumplió; su padre se opuso y solicitó que recibiera tratamiento psicológico en vez de morir.

Este jueves 26 de marzo, a los 25 años, el sueño de esta joven se cumplirá; morirá debido a que quería irse “en paz y dejar de sufrir”.

“A ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza”, dijo en una entrevista al programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3 de España.

Contaba a la periodista que nunca se había sentido comprendida: “Nunca han simpatizado conmigo, siempre he tenido problemas de convivencia”.

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Esta joven estaba en tratamiento psicológico desde los 13 años. Pasó su infancia y adolescencia en centros de cuidado para menores tras el divorcio de sus padres. En 2022, Noelia Castillo fue víctima de una agresión sexual múltiple; aunque se desconoce quiénes fueron estas personas, según relata, nunca denunció.

Producto de este trauma, la joven se lanzó de un quinto piso en busca de quitarse la vida. El resultado: una afectación medular crónica e irreversible; camina con un poco de dificultad, mueve sus brazos, habla y sufre dolores constantes.

Además de intentar quitarse la vida lanzándose de un quinto piso, esta joven se agredió bebiendo pastillas y otras sustancias.

Su madre, quien no está a favor de su decisión, pero decidió acompañarla, al ver que su hija intentó quitarse la vida con pastillas, la internó en un psiquiátrico; estando allí, se “lesionó con cortes y después me bebí un bote de estos tóxicos del carro de la limpieza”.

“Antes de pedir la eutanasia, yo es que veía mi mundo muy oscuro, veía mi final, no tenías metas, ni objetivos ni nada, y sigo sin tener metas ni objetivos”, le dijo a la periodista.

La joven confesó que no tenía ilusión de vida, no le gustaba el camino que iba el mundo, por lo que “yo prefiero desaparecer porque es cada vez peor”.

Tras una ardua batalla judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de España le dio luz verde a Noelia Castillo Ramos para morir, un tema que ha dejado un gran debate judicial, de salud mental y humano.