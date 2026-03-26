Firma de Trump en papel moneda de Estados Unidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos planea poner la firma del presidente Donald Trump en todo el papel moneda estadounidense de nueva impresión, anunció la agencia el jueves.

Sería la primera vez que aparece la firma de un presidente en funciones, ya que tradicionalmente los billetes estadounidenses llevan las firmas del secretario del Tesoro y del tesorero, no así la del presidente.

La revista Vanity Fair fue el primer medio en dar a conocer la noticia.

Se trata del más reciente caso en el que Trump pone su nombre y su imagen en instituciones culturales estadounidenses, después de que le cambió el nombre el Instituto de Paz de Estados Unidos, al Centro Kennedy para las artes escénicas y a una nueva clase de buques de guerra, entre otros homenajes.

Los planes se producen en paralelo a una iniciativa actual para poner el rostro de Trump en una moneda.

Una comisión federal de artes aprobó este mes el diseño final de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen de Trump como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de Estados Unidos, que se cumple el 4 de julio.

250 aniversario de la nación

El Departamento del Tesoro afirma que el plan para incluir la firma de Trump en todo el papel moneda nuevo tiene la intención de honrar el 250º aniversario de la nación, y que también se incluirá la firma del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent indicó en un comunicado que “no hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país” que con billetes que lleven el nombre de Trump.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, señaló en un comunicado que imprimir la firma de Trump en la moneda estadounidense “no sólo es apropiado, sino también bien merecido”.

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos es responsable de producir todo el papel moneda, mientras que la Casa de Moneda de Estados Unidos produce todas las monedas.