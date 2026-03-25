Trump negocia el fin de la guerra "ahora mismo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que negocia con Irán para poner fin a la guerra "ahora mismo", a pesar de que Teherán no lo ha confirmado e Israel promete seguir con su ofensiva militar.

El mandatario republicano asegura que Irán le hizo un "regalo muy grande" sobre los hidrocarburos y el estrecho de Ormuz, lo que le hace pensar que habla con las personas adecuadas en Teherán para poner fin a la guerra.

El críptico anuncio se produjo un día después de que Trump pospusiera inesperadamente "cinco días" los ataques a las centrales eléctricas de Irán que amenazaba con llevar a cabo y dijera que Washington estaba en negociaciones con altos cargos, sin especificar quiénes.

- "Un regalo muy grande" -

"Hicieron algo ayer que fue increíble, en realidad. Nos dieron un regalo y el regalo llegó hoy. Y fue un regalo muy grande, que vale una cantidad tremenda de dinero", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

"Eso significaba una cosa para mí: estamos tratando con la gente adecuada", dijo.

Poco antes la Casa Blanca reconoció explorar "nuevas" opciones diplomáticas pero advirtió que su ofensiva "continúa sin cesar para alcanzar los objetivos militares".

La vía diplomática se activa desde varios frentes para acabar con una contienda bélica que puso patas arriba los mercados energéticos.

Sehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, un país aliado de Irán, dijo el martes que está dispuesto a acoger conversaciones, cuando la guerra entra en su cuarta semana, paralizando parte del transporte mundial de hidrocarburos.

Para Michael Kugelman, experto en el sureste asiático en el gabinete Atlantic Council, que Islamabad se implique para mediar tendría sentido porque mantiene "relaciones cercanas tanto con Teherán como con Washington".

Otros países se han movilizado a favor del diálogo, como Catar, que "apoya todos los esfuerzos diplomáticos" pero no participa de forma "directa" en ellos.

Egipto parece estar jugando sus propias cartas. Su ministro de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, conversó con Irán, Estados Unidos, Turquía y Pakistán en los últimos días, según varios comunicados oficiales.

Pero para negociar hacen falta dos y nadie sabe quién representa a la parte iraní. Lo único claro, según Trump, es que no se trata del guía supremo Mojtaba Jamenei.

E Israel no parece dispuesto a parar la guerra.

El ejército israelí continúa actuando y golpeando en Irán y Líbano "según un plan inalterado", independientemente de las posibles negociaciones en curso para alcanzar un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, declaró su portavoz el martes por la noche.

"Actuamos, y continuaremos actuando, actuamos en este mismo momento para profundizar los ataques y eliminar las amenazas existenciales" y "atacamos tanto en Irán como en Líbano", añadió.

- Los combates continúan -

Así que los combates continúan.

Un ataque alcanzó un barrio acomodado del norte de Tel Aviv, con un balance de cuatro heridos. Más tarde dos adultos y un bebé resultaron heridos en el sur de Israel.

Arabia Saudita, Baréin y Kuwait también dijeron ser objeto de ataques con drones y misiles, sin lamentar víctimas.

Un civil marroquí que trabajaba para el ejército de Emiratos Árabes Unidos murió sin embargo por un misil iraní en Baréin.

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo "una serie de bombardeos a gran escala (...) en varias regiones de Irán", incluida Isfahán.

Algunas instalaciones de esa ciudad del centro del país se vieron "parcialmente dañadas" y un proyectil alcanzó las inmediaciones de una planta de tratamiento del gasoducto de Jorramshahr, en el suroeste, indicó la agencia de prensa Fars.

En Teherán, la población sufre los constantes bombardeos.

"Es como si nos hubiéramos acostumbrado a la situación. Los ruidos, las explosiones y los misiles forman parte de nuestra vida cotidiana", declaró a la AFP por teléfono una mujer de 35 años, originaria del Kurdistán iraní y residente en Teherán.

- "No regresarán" -

"En general, la guerra aún no ha interrumpido mucho (el funcionamiento de) la ciudad", declaró a la AFP un corredor de bolsa de 30 años que pidió no ser identificado. Por encima de todo él espera que "no empiecen a bombardear las centrales eléctricas".

Israel, en guerra también contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, anunció el martes que se apoderará de una amplia zona del sur del Líbano para garantizar su seguridad, mientras continúa sus ataques en el resto del territorio libanés, con tres muertos cerca de Beirut y cinco más en el sur.

"Los cientos de miles de habitantes del sur del Líbano que han sido evacuados hacia el norte no regresarán al sur del Litani hasta que no se garantice la seguridad de los habitantes del norte (de Israel)", advirtió el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.