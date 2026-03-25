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Kast retira su apoyo a la candidatura de Bachelet

A pesar de perder el respaldo oficial, Bachelet podría continuar con su postulación para reemplazar al portugués António Guterres, quien concluirá su segundo mandato a fin de este año.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus partidarios desde el balcón del palacio presidencial de La Moneda.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus partidarios desde el balcón del palacio presidencial de La Moneda.AP

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Agencia APSantiago de Chile, Chile

El gobierno del presidente ultraderechista José Antonio Kast retiró el martes el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta de izquierda Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas, de cara a las elecciones que definirán al próximo líder del organismo para el período que comenzará en 2027.

“El contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso hacen inviable esta candidatura”, señaló el gobierno en un comunicado.

A pesar de perder el respaldo oficial, Bachelet podría continuar con su postulación para reemplazar al portugués António Guterres, quien concluirá su segundo mandato a fin de este año, con el apoyo de Brasil y México, ambos gobernados por aliados de izquierda.

El texto agregó que, por respeto a Bachelet, en caso de que decida continuar con su postulación, Chile se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso.

Otros candidatos de la región incluyen al argentino Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y a la costarricense Rebeca Grynspan, ex vicepresidenta de la nación centroamericana.

Kast, quien asumió la presidencia este mes y busca consolidarse como uno de los referentes de la derecha en la región, ha criticado reiteradamente la postulación de Bachelet y acusó a su predecesor, el izquierdista Gabriel Boric, de haber cometido un error al impulsarla junto con Brasil y México.

boric anunció la candidatura

Boric anunció la candidatura de Bachelet, de 74 años, en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, y la describió como “una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global”. De ser elegida, Bachelet se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo.

Bachelet fue presidenta de Chile en dos períodos (2006-2010 y 2014-2018). También se desempeñó como directora ejecutiva de ONU Mujeres y como secretaria general adjunta de la ONU entre 2010 y 2013. Entre 2018 y 2022 fue alta comisionada del organismo para los derechos humanos.

El proceso de elección se llevará a cabo este año en distintas etapas, que incluirán audiencias públicas con los candidatos y una votación secreta en el Consejo de Seguridad.

La decisión final recaerá en los cinco miembros permanentes del Consejo —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia—, que deberán acordar la elección del candidato.

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