Jueza rechaza suspensión de eutanasia a Noelia Castillo y aprueba que se realice el procedimiento

La titular de la plaza 20 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona ha denegado la petición de medidas cautelarísimas presentada por Abogados Cristianos, que solicitaba la suspensión de la eutanasia a la joven de Barcelona, al no ser el órgano competente para ello, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

La Fundación Española de Abogados Cristianos solicitó este miércoles ante el Juzgado de Instrucción en el que presentó una querella por presunta prevaricación contra los profesionales que evaluaron a la joven la adopción de medidas cautelarísimas para tratar de frenar la eutanasia.

También solicitaron a la instructora que se sometiera a tratamiento psicológico y psiquiátrico inmediato a la joven, que está previsto que reciba la eutanasia el jueves, después de haber sido evaluada por 7 profesionales que no plantearon dudas con respecto a su capacidad de decisión.

AVALES

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) avaló la eutanasia de la joven, que sufre una lesión medular que afecta a su movilidad, aunque estimó el recurso del padre al entender que tenía derecho a ser parte en el procedimiento.

En la sentencia, el alto tribunal catalán dijo carecer de argumentos que le permitieran sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dada la existencia de informes médicos que acreditan el pleno cumplimiento de los requisitos.

En primera instancia, la jueza ya concluyó que la chica tenía derecho a recibir la eutanasia después de valorar los informes positivos de todos los profesionales médicos que, en su diagnóstico, coincidieron en que padecía un sufrimiento.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó suspender la eutanasia a la joven mediante una resolución del 10 de marzo, en la que desestimó la petición de medidas cautelares solicitada por Abogados Cristianos.

El Tribunal de Estrasburgo se pronunció después de que el Tribunal Constitucional inadmitiera de forma unánime el recurso del padre, que pedía suspender la eutanasia, y de que el Tribunal Supremo rechazara en enero el recurso de casación en el mismo sentido.