Centro Nacional de Huracanes tendrá nuevos gráficos de pronóstico para temporada ciclónica 2026

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó la implementación de dos nuevos servicios y productos tropicales, con motivo de la temporada ciclónica de 2026.

Según detalla un comunicado de la institución, se trata de un nuevo mapa operativo de conos de trayectoria de huracanes y nuevas alertas de marejada ciclónica para Hawái.

El gráfico de ciclones tropicales, que ayuda a las comunidades a mantenerse en alerta sobre los peligros que representan estos sistemas, incluirá este 2026 avisos y alertas de tormentas tropicales y huracanes para zonas del interior.

“Esta información adicional surge tras una exitosa fase experimental el año pasado, que demostró que el cono de pronóstico mejorado permitió a las comunidades del interior comprender mejor y prepararse para el peligro que representan los vientos de los ciclones tropicales”, precisa el comunicado.

El nuevo gráfico de conos incluye avisos y alertas de tormentas tropicales y huracanes terrestres vigentes para Estados Unidos continentales, Hawái, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Asimismo, utiliza un sombreado único para todo el cono de previsión por 5 días; consta de leyendas que muestran símbolos para las áreas vigentes donde hay alerta de huracán, como aviso de tormenta tropical, que estará representada por líneas diagonales rosadas y azules.

Así como avisos completos e intermedios sobre ciclones tropicales, que estará disponible en hurricanes.gov.

El Centro Nacional de Huracanes también presentará una nueva versión experimental del cono de pronóstico de la trayectoria de ciclones tropicales. Desde su lanzamiento en 2002, el cono ha mostrado hacia dónde es probable que se dirija el centro de pronóstico del ciclón tropical, basándose en cálculos de pronóstico anteriores.

A partir de esta temporada ciclónica, el cono utilizará eclipses ancladas en cada punto pronóstico, lo que permitirá abarcar un rango de posibilidades tanto para la velocidad como para la dirección de la trayectoria pronosticada del ciclón tropical.

“El NHC experimentará modificando dos aspectos del cono mediante el uso de elipses (en lugar de círculos) para tener en cuenta los errores de velocidad y dirección, y el cono incluirá el 90 % de las posibles trayectorias pronosticadas, en lugar del margen de error de pronóstico tradicional del 67 %”, indican.

El NHC advierte que durante la fase experimental se podrán presentar problemas técnicos eventuales, lo que afectará la puntualidad y disponibilidad del gráfico.

En cuanto a las nuevas alertas de marejada ciclónica para Hawái, se incluyen nuevas alertas y avisos, así como un gráfico que muestra el pico de la marejada.