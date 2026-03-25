Arresto domiciliario para Bolsonaro por su enfermedad

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió el martes permiso de un alto magistrado para cumplir en su domicilio su condena de 27 años por un intento de golpe de Estado, en lugar de en prisión, debido al deterioro de su salud. Será monitoreado por la policía local en la exclusiva comunidad cerrada donde vive en la capital, Brasilia.

La decisión del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se produce tras la hospitalización de Bolsonaro desde el 13 de marzo por neumonía, uno de varios problemas de salud que el exmandatario ha enfrentado desde que un hombre lo apuñaló en 2018, antes de ser elegido presidente.

De Moraes inicialmente le dio a Bolsonaro 90 días de arresto domiciliario, que es prorrogable tras otro informe médico.

“Después de ese plazo, analizaremos una vez más si se mantienen los requisitos necesarios para mantener el arresto domiciliario humanitario, incluido un examen médico si es necesario”, dijo el juez en su fallo.

De Moraes también indicó que Bolsonaro, de 71 años, no puede usar teléfonos celulares ni ningún otro medio de comunicación, incluidos los que sean propiedad de terceros. También prohibió cualquier visita al expresidente en los próximos 90 días, excepto de médicos y familiares.

Al funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Darren Beattie, se le revocó su visa brasileña el mismo día en que Bolsonaro fue llevado al hospital privado DF Star, ya que presuntamente consideraba visitar al expresidente en prisión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil argumentó que la solicitud en nombre de Beattie era una injerencia en asuntos internos.

De Moraes, quien supervisó el caso de golpe del expresidente y es considerado por los partidarios de Bolsonaro como un enemigo, también dijo que Bolsonaro regresará ya sea a prisión o a un hospital si no cumple con las reglas de su arresto domiciliario.

Normal del Supremo Tribunal Federal

Históricamente, el Supremo Tribunal Federal solo revoca el arresto domiciliario si la salud de un detenido mejora de manera drástica o si hay una violación de las reglas establecidas, como no hacer declaraciones públicas, publicar en redes sociales o dar entrevistas a los medios.

Bolsonaro permaneció en cuidados intensivos durante unos días por problemas renales y otras afecciones. El martes, el hospital DF Star dijo que estaba en condición estable y no ofreció una estimación de cuándo podrá regresar a casa.

La familia del líder de extrema derecha había solicitado que el tribunal lo enviara a casa desde que fue condenado en noviembre. Bolsonaro fue trasladado de la sede local de la policía federal a una celda más grande en enero.

El lunes, el fiscal general Paulo Gonet allanó el camino para que Bolsonaro fuera puesto bajo arresto domiciliario en lugar de regresar a prisión.

Bolsonaro gobernó entre 2019 y 2022. Uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, ha dicho que se postulará a la presidencia en octubre. Las encuestas muestran que está en un empate técnico con el presidente en funciones Luiz Inácio Lula da Silva.

El expresidente también fue condenado por cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Él niega todas las acusaciones.